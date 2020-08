¿Los brasieres de Victoria’s Secret tienen dispositivos para rastrear a las clientas?

Victoria’s Secret, la famosa tienda de lencería, enfrenta una vez más acusaciones de que sus sujetadores contienen dispositivos para rastrear a los clientes. Aunque la conspiración fue desacreditada en junio pasado por Snopes, informes de USA Today, Reuters, Business Insider y otros medios de comunicación, todavía han estado circulando en las redes sociales.

El artículo en cuestión sobre el que se hablaba en realidad parece ser un chip RFID (identificación por radiofrecuencia), un dispositivo que se utiliza para etiquetar mercancías y alertar a los empleados de las tiendas por si alguien sale por la puerta sin haber pagado. Según la FDA, los chips RFID se componen de etiquetas y lectores que emiten ondas de radio y reciben señales entre sí. Las etiquetas RFID que son pasivas no necesitan baterías y son alimentadas por los lectores.

Victoria’s Secret ha dicho que los sujetadores de la empresa utilizan chips RFID, no dispositivos que rastrean a los clientes, y la empresa ha negado cualquier participación en el tráfico sexual.

¿De qué se trata la conspiración del “dispositivo de seguimiento de sujetadores de Victoria’s Secret”?

Las acusaciones de que Victoria’s Secret rastreaba los sujetadores de las personas parecen tener su origen en las redes sociales.

En TikTok, un video recibió casi tres millones de “me gusta”, después de que una mujer dijera: “Hoy, descubrí que Victoria’s Secret te rastrea”, antes de despegar una etiqueta y una tira con barras de colores metálicos que ella llamó “chip”. Varios comentaristas se burlaron de la mujer que publicó el video. “Es un sensor de seguridad. Todo el mundo lo sabe… 😂 ”, escribió una persona en los comentarios del video de Tiktok.

Sin embargo, la idea de que Victoria’s Secret estaba rastreando a sus clientes rápidamente se puso de moda y se convirtió en una acusación de tráfico sexual. Los teóricos de la conspiración han acusado a Victoria’s Secret de colocar rastreadores en los sujetadores para apuntar a personas que quieren convertir en víctimas de tráfico sexual.

Una persona publicó en Facebook que creía que Victoria’s Secret estaba tratando de “comprar el alma de la gente”:

“… Entonces la persona que creó y dirige victoria secret compra las almas de las personas y tiene algo que ver con el tráfico sexual que está ocurriendo. ¿Sabías que si cortas tu etiqueta por la mitad, hay un chip/rastreador en el interior? si no quieres cortar tu etiqueta para ver, simplemente pónla a la luz. Quedarás sorprendido (también dime por qué los rastreadores están SOLAMENTE en sujetadores y lencería, no en camisas, pantalones deportivos, SOLO en lencería)

Esta no es la primera vez que surge la teoría sobre la conspiración

Victoria’s Secret enfrentó originalmente las acusaciones en junio, cuando salieron los primeros videos en las redes sociales. Victoria’s Secret respondió emitiendo una declaración a Business Insider y a muchos otros sitios de noticias:

“Como muchos otros minoristas, esta tecnología nos ayuda a garantizar que tenemos los productos adecuados disponibles para nuestros clientes. Solo usamos esta tecnología en nuestra trastienda y pisos de ventas para ayudarnos a administrar el inventario para que nuestros empleados puedan atender de manera eficiente las necesidades de nuestros clientes”, aseguraron.

