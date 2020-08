Beneficios extendidos de desempleo COVID-19: Lo que tienes que saber

El presidente Donald Trump, en una repentina conferencia de prensa vespertina el 7 de agosto, prometió extender las prestaciones por desempleo hasta fin de año. ¿Sabe cuánto obtendrá si califica?

Trump dió esa respuesta el sábado 8 de agosto en una segunda conferencia de prensa, revelando que había firmado órdenes ejecutivas para brindar alivio a los estadounidenses que luchan contra la pandemia, incluyendo $400 adicionales por semana destinados a beneficios de desempleo adicionales.

“Estoy tomando medidas para proporcionar $400 adicionales por semana y beneficios de desempleo extendidos por $400. Eso es generoso, pero queremos cuidar a nuestra gente”, dijo Trump el 8 de agosto, y agregó que el gobierno federal pagará el 75%. La pregunta es si los estados aportarán dinero para financiar el resto. Por lo tanto, aún quedan algunos problemas por resolver a pesar de la acción tomada por Trump el sábado.

Trump también dijo que suspenderá algunos pagos de préstamos estudiantiles hasta fin de año, está protegiendo a los inquilinos del desalojo y diferirá los impuestos sobre la nómina de los estadounidenses que ganen menos de $100,000, también hasta fines de 2020. “Ya hemos tenido suficiente”, dijo en la rueda de prensa, en la que criticó a los líderes demócratas en el Congreso. “Vamos a salvar empleos y brindar alivio al trabajador estadounidense”.

Algunos han cuestionado la legalidad de las órdenes ejecutivas de Trump. “Una orden ejecutiva (sobre los beneficios por desempleo) sería realmente una pesadilla”, dijo a Yahoo Money Michele Evermore, analista senior de políticas del Proyecto Nacional de Ley de Empleo. “Simplemente terminaría dando como resultado que las personas piensen que están obteniendo un beneficio, pero los estados no pueden determinar cómo hacerlo en muchos casos”.

Trump ha reconocido que espera ser demandado por ellos. The Washington Post informó que las órdenes hacen “cambios dramáticos en la política de impuestos y gastos, firmando acciones ejecutivas que desafían los límites del poder que separan la Casa Blanca y el Capitolio”.

Incluso algunos miembros de la propia administración de Trump no pensaron que fuera legalmente posible. Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo a principios de la semana sobre la extensión de los beneficios por desempleo: “No creo que eso se pueda hacer administrativamente. Creo que eso requiere una ley del Congreso”.

“El presidente no puede crear dinero nuevo con una orden ejecutiva. Estas EO simplemente muestran las limitaciones de la autoridad legal del presidente”, dijo a The Post Jack Smalligan, investigador principal de políticas del Urban Institute.

Los beneficios de desempleo adicionales, que habían expirado, se aprobaron durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 y les dieron a las personas $600 adicionales por semana. Así, la última orden de Trump los revive, pero por una cantidad de $200 menos por semana. Los republicanos habían telegrafiado durante semanas diciendo que preferían una cantidad en el rango de $200 a $400 porque creen que $600 desincentiva a la gente para trabajar. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo anteriormente que estaban analizando un número que limita los beneficios de desempleo extendidos al 70% de reemplazo salarial. Algunos expertos dicen que esa cifra podría acercar los cheques al rango de los 200 dólares.

El presidente dijo en una conferencia de prensa el viernes que los abogados estaban examinando sus órdenes ejecutivas y que los quiere para el final de la semana. Cumplió esa promesa el domingo.

La decisión de Trump de expedir las órdenes ejecutivas se produce después de que las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso fracasaran el 7 de agosto, el último día del receso de verano.

Esto es lo que necesita saber:

Trump dijo que planea “mejorar los beneficios por desempleo” hasta fin de año y calificó los $600 como un “desincentivo”

En la conferencia de prensa del sábado, el presidente explicó por qué eligió $400 en lugar de $600, diciendo: “Este es el dinero que necesitan, este es el dinero que quieren, esto les da un gran incentivo para volver a trabajar”. Añadió: “Hubo una dificultad con el monto de $600 porque realmente fue un desincentivo”. Los republicanos han declarado durante semanas que creen que $600 les dio a los estadounidenses un desincentivo para trabajar.

Trump también utilizó órdenes ejecutivas para impulsar otros elementos del estancado segundo plan de alivio de estímulo, como el alivio de la deuda estudiantil.

“Mi administración continúa trabajando de buena fe para llegar a un acuerdo con los demócratas en el Congreso para extender los beneficios por desempleo, brindar protección contra los desalojos … trágicamente, Nancy Pelosi y Chuck Schumer continúan insistiendo con políticas radicales de izquierda que no tienen nada que ver con el virus de China, ”Dijo Trump.

Si los demócratas no están de acuerdo con un compromiso, dijo Trump, “actuaré bajo mi autoridad como presidente para brindarles a los estadounidenses el “alivio” que necesitan”. Lo hizo el sábado. Luego dijo que “aplazará el impuesto sobre la nómina por un período de meses hasta el final del año, retroactivo al 1 de julio”. Dijo que también planea “mejorar los beneficios por desempleo hasta fin de año” y “diferir los pagos de préstamos estudiantiles y condonar intereses hasta nuevo aviso”, así como “extender la moratoria de desalojo”.

Trump no mencionó una segunda ronda de cheques de estímulo en los comentarios. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que Trump podría usar el dinero sobrante de la Ley CARES para obtener fondos, según Yahoo Money.

A los republicanos les preocupa que los cheques de desempleo de $600 den a las personas un incentivo para no trabajar y quieren limitar la cantidad

Motivando la preocupación de los republicanos por la cifra de $600: piensan que es demasiado alta y, por lo tanto, les da a los estadounidenses un incentivo para no trabajar, y quieren cambiar ese cálculo. El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha calificado los beneficios de desempleo semanales de $600 para COVID-19 como “ridículos”.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo el comentario el 25 de julio después de salir de las conversaciones con el personal republicano en el Capitolio de Estados Unidos. Mnuchin dejó en claro que la cifra de $600 no se extenderá. Sin embargo, indicó que los cheques probablemente se extenderán, solo por una cantidad menor.

La AP informó que dijo que la cantidad se extenderá pero en una cantidad menor porque los republicanos creen que $600 a la semana le da a la gente una razón para no regresar al trabajo. Mnuchin apareció recientemente en Fox News Sunday y dijo que la administración Trump apoya “limitar el seguro de desempleo complementario en el próximo paquete de estímulo para reemplazar el 70% de los salarios perdidos de las personas”, según Axios, que agregó que 31 millones de estadounidenses están recibiendo desempleo.

“Queremos tener algo que le pague a la gente alrededor del 70% de reemplazo salarial, que creo que es un nivel muy justo. Entonces no es un número fijo. Es algo que le paga un porcentaje de su salario que se pierde ”, dijo Mnuchin.

El Washington Post informó que algunos economistas creen que los $600 dólares serían alrededor de $200 dólares a la semana, pero agregó que Mnuchin “enfatizó el domingo (26 de julio) que variaría de persona a persona”.

Este es el original de Heavy.com escrito por Jessica McBride.