Las tragedias en la familia de Joe Biden son parte de su biografía. La que más sobresale es la trágica muerte de su hijo, Beau Biden.

Biden tiene cuatro hijos; dos varones, Beau y Hunter, y dos mujeres, Naomi y Ashley. No obstante, tanto Beau como Naomi murieron.

¿Cómo murió Beau Biden? ¿Cuál fue la causa de su muerte? El hijo de Biden murió de un tumor cerebral. Especificamente, según la PBS, Beau murió de un “glioblastoma multiforme, la forma más común de un tumor cerebral.” En ese momento, él era un política prometedor, un veterano de guerra de Irak, Abogado General de Delaware y el posible candidato del gobierno en ese estado.

VideoVideo related to beau biden: la trágica muerte del hijo de joe biden 2020-08-24T21:29:05-04:00

Su muerte truncó una carrera política prometedora

Beau Biden vivió dos años después del diagnosis de la enfermedad. Fue diagnosticado en 2013 y fue operado e hizo quimioterapia antes de volver al trabajo. Murió en mayo de 2015 a la edad de 46 años, informó The Washington Post.

En 2014, USA Today explicó que la salud de Biden empeoraba a causa de su “visible pérdida de peso, una cicatriz en la cabeza y sus pocas apariciones públicas. En 2010, Beau Biden sufrió un infarto del que se recuperó.

En el momento de su muerte, Beau Biden planeaba presentarse para gobernador. Según The Associated Press, era abogado y miembro de la Delaware National Guard.

Joe Biden se cuestionó en su día si el servicio militar de su hijo en Irak pudo tener relación con su grave enfermedad. En declaraciones a PBS dijo: “se están detectando muchos más cánceres de Irak y de Afganistán ahora que en otras guerras.”

Según la CNN, Joe Biden decía que su hijo era “muy simple, el mejor hombre que muchos de nosotros hemos conocido nunca”. Beau Biden, con su muerte, dejó a su mujer, Hallie y sus dos hijas, Natalie y Hunter.

Beau Biden sobrevivió a un accidente de coche que mató a su madre & su hermana

De pequeño, Beau Biden sobrevivió a un fatal accidente de coche que se llevó las vidas de su madre, Neilia Hunter Biden, y su hermana, Naomi, de sólo 1 año. Neilia era la primera esposa de Joe Biden.

En ese momento, en 1972, Biden acababa de ser elegido como senador de los Estados Unidos en Delaware. Sus hijos Hunter y Beau estaban en el coche en el momento del accidente pero sobrevivieron. De hecho, Joe Biden prestó juramento para el cargo desde la cama donde se encontraban heridos sus dos hijos.

Según Politico, el vehículo de los Biden fue golpeado por un camión que transportaba mazorcas de maíz mientras iban a buscar un árbol de Navidad.

Joe Biden habló de esta pérdida a un grupo de familiares de soldados, describiendo cómo la pena que sentía le hizo comprender por qué algunas personas contemplan la opción de suicidarse. Su segunda esposa, Jill, y el paso del tiempo le ayudaron a recuperarse.

En una charla en 2012, Joe Biden dijo exactamente a ABC News: “Por primera vez en mi vida, puedo entender por qué alguien conscientemente decide suicidarse. No porque están trastornados, o porque no saben lo qué hacen, si no porque saben que han llegado ya a lo más alto de la montaña y saben que ya nunca volverán allí… que ya nunca nada será igual.”