Nuevo ataque racista en Estados Unidos [VIDEO]

La situación racial en Estados Unidos sigue siendo aún un tema muy complejo. Luego de varios actos racistas que se han presentado a lo largo de este 2020 y la oleada de críticas al máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde lo han catalogado de ‘racista’ y ‘clasista’, vuelve a surgir un acto de odio racial reprochable. Este ocurrió entre la frontera de San Francisco y Daly City el pasado fin de semana.

Por medio de la red social Twitter comenzó a circular una grabación de una mujer que insultaba constantemente a un hombre latino, mientras este daba un paseo junto con su perro, el pasado domingo. En la filmación, realizada por Stanley González –una de las personas que paseaban por el lugar– se puede escuchar como la mujer, con un tono despectivo y llena de furia cataloga al hombre de “asqueroso perro mexicano”. Video que ha causado total indignación entre los internautas.

BAY AREA- My boyfriend was walking to his car when he witnessed a woman in his neighborhood yelling racial slurs at a Latino man walking his dog. My bf called her to stop and proceeded to walk to his car. She was waiting for him up the hill and started to attack him verbally pic.twitter.com/JsqpqqFP5T

De acuerdo a testimonio de González recogido por Univisión, dijo que la mujer “se dio la vuelta y comenzó a insultar al chico ‘¡tu perro se parece a ti, un perro mexicano!’”, Por ello, González comentó que fue su deber intervenir ante esta situación. “Para mí, que he visto lo que está pasando con la nación, sentí que era mi deber hacer algo para defender a este hombre”.

El video fue publicado por la pareja del chico, quien aseguró fue su novio el que grabó la escena, cuando se dirigía hacia su automóvil. “Mi novio se dirigía a su auto cuando vio a la mujer gritando insultos raciales a un hombre latino que paseaba a su perro, en su vecindario. Mi novio la llamó para que se detuviera, pero luego ella lo estaba esperando colina arriba para atacarlo verbalmente”.

Por su parte, González, que defendió al chico latino, solo le respondió a la descontrolada mujer “que tenga un buen día, que Dios la bendiga”, mientras ella se acercaba a él para continuar con sus ataques. Por ello, el hombre le pidió que no se le acercara más, a lo que la mujer aseguró “no te estoy siguiendo, tú me estás siguiendo, ¡perro!”.

Este acto también fue reprochado por la segunda alcaldesa de Daly City, Juslyn Manalo, quien, por medio de su cuenta de Twitter, calificó el hecho de ‘inaceptable’. “Esto no es aceptable en nuestra ciudad: Daly City se mantiene unida contra el odio y nuestras comunidades no tolerarán este tipo de comportamiento”. Afirmó.

This not acceptable in our City: Daly City stands united Against Hate – Vice Mayor Manalo https://t.co/yjloCIf6iD

En Twitter las personas calificaron de valiente y acertada la reacción del joven tras salir en defensa del chico latino y saber manejar adecuadamente la situación. Entre los mensajes, la reportera de ABC7, Dion Lim, compartió el video en su red social, para hacer aún más eco de esta noticia, mientras en Estados Unidos continua la lucha por el respeto y la igualdad de todas las personas sin distinción alguna.

EXCLUSIVE: “I felt like it was my duty, something just snapped to defend this man.”

A man named Stanley took this video while walking to his car in San Francisco.

He had just defended another Latino man from this woman’s racist remarks. @abc7newsbayarea @ABC7 4pm pic.twitter.com/4l87GvwrrS

— Dion Lim (@DionLimTV) August 17, 2020