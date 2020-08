Murió Raymond Allen: ¿cómo murió el actor estrella de “Sanford & Son”?

Raymond Allen, la estrella de proyectos como “Good Times” y “Sanford and Son”, murió a la edad de 91 años,según lo confirmó su hija, Ta Ronce Allen, a una publicación de Facebook el 10 de agosto.

Entre 1974 y 1977, Allen, oriundo de Kansas City, Missouri, interpretó al tío Woodrow “Woody” Anderson en Sanford and Son y fue Ned the Wino en “Good Times”. Según su página de IMDb, Allen no había actuado desde una aparición en la película para televisión de 1985 “Gus Brown and Midnight Brewster”.

La hija de Allen dijo que su padre fue diagnosticado con una infección bacteriana en mayo de 2020, pero dio negativo en las pruebas de coronavirus.

Ta Ronce Allen escribió: “Solo quería que la familia Allen y sus amigos supieran que papá recibió sus alas hace dos horas. Echaremos de menos su calidez, bondad de corazón y dichos astutos. Su risa resonará en el cielo. Descansa en paz celestial Raymond Allen. El último de 12 hermanos”. En una publicación de seguimiento en Facebook, dijo que su prima, la sobrina de su padre, también había fallecido el mismo día.

En mayo de 2020, Ta Ronce Allen dijo en una publicación de Facebook que su padre había sido diagnosticado con una infección bacteriana pero había dado negativo en la prueba de COVID-19. Dijo que su padre estaba siendo tratado en el Hospital St. Francis en Lynnwood, California. Ella agregó: “Es un hombre fuerte de 91 años”.

Allen se vio obligado a retirarse de la actuación debido a problemas de salud

Durante su carrera, Allen hizo múltiples apariciones en Starsky and Hutch, The Love Boat y What’s Happening?

La página de IMDb de Allen dice que hizo su debut en la película de 1946, Fight That Ghost, de 1946. No hizo otra aparición en pantalla hasta 1973, cuando apareció en la película Mean Mother. Varios perfiles en línea de Allen dicen que se vio obligado a retirarse de la actuación en la década de 1980, debido a problemas de salud no revelados. En 2016, su hija dijo en una publicación de Facebook que Allen estaba recibiendo atención a largo plazo en un centro y que su memoria estaba fallando.

La hija de Allen, Ta Ronce Allen, hizo múltiples apariciones en Good Times entre 1976 y 1977.

Allen era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. En su página de Facebook, Allen dijo que había enviudado desde enero del 2017. Allen dijo en su página que vivía en Lancaster, California. Según una publicación de su hija, Allen sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La descripción del personaje de Allen en la página oficial de Fandom de “Sanford and Son” describe a su personaje como “generalmente un alma bondadosa” que a veces “golpeaba la botella”, debido a su esposa “dominante” Esther. La página agregó que en la primera aparición de Woody en el programa, fue interpretado por un actor diferente, llamado DeForest Covan.

