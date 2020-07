¿Qué sienten los voluntarios que recibieron ya vacuna del COVID-19?

View this post on Instagram

Nooo, ¡ya no! Vamos más de tres meses sin vacunas y seguir pensando “Voy a esperar a que acabe el estado de emergencia para llevarlo a vacunar porque no quiero que se contagie de Covid” pues no es la mejor idea. Debes dejar los miedos y súper protegida e informada ir ¡ya! a vacunar a tu bebé, si no te es posible contratar un servicio de vacunación a domicilio de centros privados, pues deberás hacerlo en las instituciones del Estado. Y ¿Como hago ello?. . 1️⃣ Que un familiar se acerque al Centro de Salud más cercano a tu casa y pregunte si ya abrieron el vacunatorio, si aún no lo abren sigue buscando otros o esperas hasta la fecha que abran. 2️⃣ Sacar una cita para el bebé o niño menor de cinco años, embarazada o adulto mayor (únicas poblaciones que están vacunando). . 3️⃣ Asistir con tu bebé el día citado por el vacunatorio, en algunos casos indican que ellos te llamarán. 4️⃣ Tomar todas las medidas de seguridad para una vacunación libre de Covid, leer mi post VACUNACIÓN SEGURA, detalló todo ahí. . 5️⃣ Sentirte tranquila que tu bebé está protegido contra muchas enfermedades prevenibles que incluso son altamente mortales comparándolas con Cov19. Recuerda que si tu bebé NO tiene DNI, deberás llevar la Constancia de Nacido Vivo y DNI de padres. Cuéntame si ya lograste vacunar a tu bebé en esta pandemia o si ya te animaste a ir pronto. Deja aquí el HOSPITAL O POSTA donde lograste vacunar a tu bebé.