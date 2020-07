[VÍDEO] Los mejores momentos de la UFC 251: los besos de Masvidal

La UFC 251 fue uno de los mayores eventos de la historia de la competición y dio a los fans grandes momentos como un knockout, un gran golpe en la cara y la victoria de Kamaru Usman sobre Jorge Masvidal en el evento principal.

Usman derrotó a Masvidal tras decisión unánime (50-45, 50-45, 49-46) para retener el título de campeón de peso welter de la UFC.

Aquí tienen algunas de las mejores fotos y los vídeos más inolvidables del acontecimiento:

La UFC hace historia con un combate en una isla

Fácilmente la fotografía más épica de la UFC 251 tiene que ser en un octágono simplemente porque este evento hizo historia.

Cuando el coronavirus frenó a la gran mayoría de deportes, Dana White y sus compañeros buscaron soluciones para poder continuar con la UFC. La isla de la lucha fue su respuesta para los combates internacionales.

La UFC 251 fue el evento inaugural en la isla de la lucha y fue un histórico momento para la compañía, los luchadores y los fans. Aquí puedes ver una foto del octágono en medio de la playa.

Un KO al inicio de la noche

Martin Day se enfrentó a Davey Grant en el primer gran combate de la noche, que terminó rápidamente. Day lo noqueó en el tercer asalto. Si te perdiste el gran momento, puedes verlo aquí.

"BOOM! Left hook. Right on the target on the chin." Stream # UFC251 on ESPN+ ➡ https://t.co/MTsCXlYC1X pic.twitter.com/0UlXLP9Nu8 — ESPN (@espn) July 11, 2020

Un golpe en la cara siempre es mejor

No es una táctica muy utilizada, pero a veces un buen golpe en la cara es lo que un luchador necesita. Roman Bogatov lanzó un gran golpe que impactó en la cara de su rival.

Desafortunadamente, no ayudó a Bogatov a ganar ya que perdió contra su rival de peso ligero Leonardo Santos.

Roman Bogatov's corner gave him a slap for encouragement when he got back to his stool 😳 #UFC251 pic.twitter.com/8Fc67CkYf5 — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 12, 2020

No te duermas en un combate de peso pluma

Dormir es una de las mejores cosas que se pueden hacer para la salud.

Pero no vas a querer dormir durante un combate de la UFC. Desafortunadamente, Danny Henry no tuvo otra opción cuando Mawkan Amirkhani ganó la batalla por sumisión.

Puedes ver el momento aquí.

La luchadora más feliz del planeta

Amanda Ribas derrotó a Paige VanZant por sumisión en la primera ronda del evento principal de la UFC 251.

Ribas derrotó a su rival con un gran golpe con el brazo. Inmediatamente recibió algo aún más poderoso: un abrazo de su entrenador.

Después, en la entrevista postcombate, Ribas dijo “Tengo un gran corazón” y dejó que su risa contagiosa dibujara sonrisas en las caras de los fans que la estaba viendo. También se marcó un bailecito para celebrar la victoria.

La victoria de Usman sobre Masvidal

Jorge Masvidal sólo tuvo seis días para preparar el combate. Kamaru Usman aceptó el combate y en seis días ya estaba peleando. Eso sólo lo pueden hacer luchadores de su talla.

Masvidal empezó fuerte y rápido pero no pudo mantener el ritmo en las cinco rondas. Usman estuvo fuerte en el suelo.

Eso sí. Masvidal nos dejó un gran momento cuando se dedicó a repartir besos.

