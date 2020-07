Vacuna COVID-19 sería rechazada por una cuarta parte de los estadounidenses, dice encuesta

Una encuesta realizada por ABC News y el Washington Post dice que el 27 por ciento de los adultos en los Estados Unidos no recibirían una vacuna COVID-19 incluso si hubiera una disponible. El 5 de julio, eso llevó al Comisionado de la FDA a expresar su preocupación, incluso cuando prometió que el gobierno hará su trabajo para asegurarse de que los candidatos a vacunas sean seguros.

El comisionado de la FDA Stephen Hahn dijo en ABC News: “Es un número considerable y es preocupante y, por supuesto, el tema de las vacunas en este país ha existido durante varios años … la FDA de la nación tiene una increíble experiencia científica, y hacemos nuestro trabajo para evaluar la seguridad y la eficacia de una vacuna candidata”.

Además, la encuesta encontró que la oposición a tomar una vacuna es particularmente fuerte entre los republicanos, ya que el 45 por ciento de los conservadores fuertes no está dispuesto a recibir una, incluidos cuatro de cada 10 republicanos. La encuesta se publicó el 2 de junio.

Sin ser persuadidos por más de 130,000 muertes pandémicas en los Estados Unidos, el 45 por ciento de los conservadores fuertes, cuatro de cada 10 republicanos y muchos cristianos evangélicos dicen que es poco probable que se vacunen contra el coronavirus, incluso de forma gratuita”, según la encuesta.

Según The Washington Post, la carrera por una vacuna COVID-19 está en marcha, con más de 150 posibles vacunas desarrolladas por “compañías farmacéuticas multinacionales, grupos académicos y laboratorios gubernamentales de todo el mundo”.

Esto es lo que necesita saber:

Una encuesta reciente mostró que el 27% de los adultos es poco probable que acepten una vacuna gratuita contra el COVID-19, el comisionado de la FDA Stephen Hahn le dice a @martharaddatz “Es preocupante … [FDA] hará nuestro trabajo para evaluar la seguridad y la eficacia de una posible candidata a vacuna”.

