¿Encontraron ya la vacuna contra el COVID-19?: ¡Pfizer reveló resultados!

La gran compañía farmacéutica Pfizer dice que “está en camino” de lanzar 100 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus para fin de año, según ABC.

El fabricante, que está trabajando con BioNTech, anunció el miércoles resultados de datos positivos de sus primeras etapas de ensayos con medicamentos, continuó el canal.

ABC informó que la vacuna experimental “estimuló las respuestas inmunitarias en pacientes sanos”, pero también provocó fiebres y otros síntomas.

Pfizer anunció resultados prometedores en las pruebas de su vacuna experimental ante el COVID-19

“Ha sido una gran cantidad de trabajo y ahora hay mucho orgullo al ver que los resultados comienzan a presentarse”, dijo Phil Dormitzer, desarrollador de vacunas de Pfizer, en diálogo con ABC. “El potencial está ahí para cambiar realmente la vida de muchas personas”.

Dormitzer agregó: “En este programa, vamos rápido. Pero eso no significa que estemos cortando esquinas o reduciendo los estándares de seguridad”.

La vacuna trabajada estableció anticuerpos contra el virus que causa el Covid-19, llamado SARS-CoV-2, según Stat News. Los pacientes que recibieron el medicamento de prueba en niveles más bajos vieron anticuerpos neutralizantes, que impiden que el virus funcione, aproximadamente dos veces más que los niveles de las personas que lo superaron.

Stat News informó que 45 pacientes fueron asignados al azar para recibir una de las tres dosis de la vacuna o un placebo. Un lote de 12 recibió una dosis de 10 microgramos, otro de 12 recibió una dosis de 30 microgramos y un tercer grupo de 12 recibió una dosis de 100 microgramos, mientras que nueve recibieron un placebo.

La dosis más alta causó “fiebres en la mitad de los pacientes”, dijo Stat.

Coronavirus: Vacuna contra COVID-19 de Pfizer deja datos prometedores

Las mujeres embarazadas no fueron incluidas en el estudio, confirmó el sitio web. La información sobre la diversidad tampoco estuvo disponible, continuó Stat, pero las compañías aseguraron que sus futuros estudios contarán con grupos más diversos.

El reciente estudio surgió de una de las cuatro vacunas candidatas probadas por las dos compañías, según el Washington Post. Pfizer y su socio planean usar los datos para dar forma al diseño de un próximo ensayo de 30,000 personas, programado para comenzar a fines de mes, dijo el Post.

Dormitzer le dijo a ABC que están “siguiendo de cerca la evolución del virus” para eliminar el potencial de mutaciones que podrían disuadir a la vacuna.

“Vemos alguna mutación en el virus, pero afortunadamente no hemos visto ninguna indicación de mutaciones que disminuyan la eficacia de la vacuna”, dijo.

Las acciones de Pfizer se han disparado tras el anuncio de la compañía de su calendario de vacunación, informó Barron.



Las acciones de Pfizer subieron casi un 2,5 por ciento a partir del jueves por la mañana, continuó la organización. Las acciones ya habían subido un 3,2% el día anterior.

Oxford y Pfizer avanzan en sus vacunas contra covid-19

Barron dijo que las acciones de BioNTech, por otro lado, subieron más de un 7% a partir del jueves por la mañana.

A principios de esta semana, la FDA publicó una guía para “desarrolladores de vacunas que algunos analistas habían tomado para indicar que la agencia no estaría dispuesta a otorgar incluso una autorización de uso de emergencia a una vacuna antes del próximo año”, dijo Barron.

Sin embargo, el cronograma de Pfizer indica que el fabricante podría no estar de acuerdo, agregó el sitio web.

“Dada la experiencia de Pfizer con la ejecución de grandes ensayos de vacunas, las compañías creen que pueden inscribirse en el ensayo fundamental en cuatro semanas y tener datos a fines de agosto o principios de septiembre, antes de una posible presentación regulatoria en octubre”, dijo el miércoles el analista de Mizuho Vamil Divan en una declaración obtenida de Barron.

Y agregó: “Si bien alcanzar esos plazos no tendría precedentes en el desarrollo de vacunas, las compañías creen que pueden lograr esto y aún así cumplir con los requisitos de la guía de la FDA, recientemente publicada sobre el desarrollo de la vacuna COVID-19”.

Prueba de vacuna contra el coronavirus da resultados positivos: Pfizer y BioNtech

Pfizer planea lanzar otros 1,200 millones de dosis en 2021, informó ABC.

“El objetivo que nos hemos propuesto es distribuir millones de dosis de vacunas en 2020 y ejecutar eso, por supuesto, significa que todo tiene que ir bien”, dijo Dormitzer al canal. “Necesitamos la aprobación regulatoria para hacerlo. Pero ese es nuestro plan”.

ABC también reveló que la Organización Mundial de la Salud anunció recientemente que 17 vacunas candidatas se encuentran actualmente en pruebas en humanos.

Esta es la versión original de Heavy.com