Vacuna del COVID-19 estará lista en octubre: Pfizer está en pruebas finales

¿Cuándo estará lista la vacuna contra el COVID-19?: esa es la gran pregunta que hoy se hacen millones de personas alrededor del mundo, y aunque son muchísimos los laboratorios y empresas farmaceúticas que están vinculadas a proyectos para encontrar la cura al mal, en Estados Unidos la compañía Pfizer acaba de revelar buenas noticias.

La reconocida empresa aseguró que acaba de entrar en la última etapa de pruebas de su vacuna, para determinar no solamente lo efectiva que pueda resultar sino también garantizar que no tiene efectos secundarios preocupantes o que pongan en riesgo la salud de quienes se la apliquen.

Pfizer reveló públicamente que en esta etapa de pruebas, participarán 30,000 personas voluntarias, que serán inyectadas con la vacuna en 120 sitios en todo el mundo, entre ellos Brasil, Alemania y Argentina.

Pfizer anunció resultados prometedores en las pruebas de su vacuna experimental ante el COVID-19

La empresa dio buenas luces sobre el proceso, y destacó que su meta es poder tener todo concluido para el próximo mes de octubre, para que sea en ese momento cuando se obtenga la aprobación, y luego espera producir 100 millones de dosis para finales del 2020. El objetivo, según reveló la firma, que trabaja en asocio con BioNtech, en este proyecto, es que además puedan tener 1,300 millones de dosis para finales del 2021.

“El comienzo de la fase es un paso clave en nuestra búsqueda de proveer una potencial vacuna para luchar contra la pandemia del COVID-19, y esperamos con ansias generales información adicional a medida que el programa progresa”, dijo Kathrin Jansen, vicepresidenta senior de Pfizer, en un comunicado.

Noticias Telemundo Mediodía, 28 de julio 2020 | Noticias Telemundo

Según el medio argentino Infobae, en ese país habrá 15.000 voluntarios, a quienes se les inyectará la vacuna el 3 o 4 de agosto.

En la misiva presentada por Pfizer y BioNtech, se reveló que dado que la vacuna en la que trabajan ha mostrado resultados “satisfactorios”, la esperanza es que las autoridades de Estados Unidos, sede de Pfizer, la aprueben bajo la figura de aprobación de emergencia, debido a la necesidad que representa la pandemia del virus.



El gobierno del presidente Trump ha estado ayudando en la búsqueda de la vacuna con millonarias inversiones a los laboratorios que trabajan en esos proyectos, y según reportó CBS News, se acordó hace unos días que una vez sea aprobada, Pfizer entregará 100 millones de vacunas inicialmente por $2,000 millones.

Coronavirus: Vacuna contra COVID-19 de Pfizer deja datos prometedores | Al Rojo Vivo | Telemundo
Según resultados de las primeras pruebas, la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer dieron resultados positivos con solo dos dosis.

Dentro del arreglo entre la Administración Trump y la compañía Pfizer se advirtió que más tarde el gobierno pudiera requerir hasta 500 millones de dosis adicionales.