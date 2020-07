Vacuna contra el COVID-19 da resultados: ¿cuándo empezarán a usarla?

View this post on Instagram

🇺🇸Specialists from the University of San Francisco explained new symptoms in some patients: 🔹Pain in the Achilles tendon 🔹 Purple lesion on foot 🔹 Swelling at the bottom 🔹 Redness of the fingers, painful inflammation 🇹🇷San Francisco Üniversitesi uzmanları bazı hastalarda görülen yeni semptomları açıkladı: 🔹Aşil tendonunda ağrı 🔹Ayakta mor lezyon 🔹Tabanda şişlik 🔹Parmakların kırmızılaşması, ağrılı iltihap