Top 5 Últimas Noticias Julio 13 de 2020

Continúan las alarmantes cifras de casos de Coronavirus en el país y principalmente en la Florida donde se superaron los 15.300 casos en un día. El condado Miami-Dade ya tiene más casos que 14 países de latinoamerica. La FLorida sería el séptimo “país” con más casos de coronavirus en América. El gobernador de la Florida Ron de Santis dijo irónicamente que si se puede ir a Home Depot o Walmart, los chicos también pueden ir a la escuela. Las cifras de contagios no mienten.

En medio de estas noticias una publicación de The New York Times reveló que Trump consideró vender Puerto Rico luego del huracán María, un trágico suceso ocurrido en septiembre del 2017 y que dejó al menos 3000 personas fallecidas, así lo expresó Elaine Duke, ex jefe interino de Seguridad Nacional.

El ex jefe de campaña de Donald Trump, y uno de sus principales aliados, aseguró que algunos científicos que trabajaban en el laboratorio de Wuhan, se encuentran colaborando con las autoridades occidentales para conocer el verdadero origen del virus. “Creo que la gente se va a sorprender”, dijo Bannon.

Un gran grupo de compañías instó este sábado al presidente Donald Trump a mantener en marcha el programa DACA, un programa que beneficia a aproximadamente 800,000 jóvenes inmigrantes. En el documento firman empresas como Google, Amazon, General Motors, Apple o Hilton.

En el último mes ha habido un incremento en el número de detenciones a inmigrantes que buscan cruzar la frontera estadounidense. Pese a que las cifras disminuyeron en el mes de mayo por las restricciones del gobierno, miles de inmigrantes continúan desafiando a las autoridades.

El Papa Francisco expresó su angustia por la decisión de Turquía de convertir el monumento de la era bizantina Hagia Sophia nuevamente en una mezquita. El líder católico criticó la decisión del gobierno del nacionalista Recep Tayyip Erdogan.

1.Trump preguntó si Estados Unidos podría vender a Puerto Rico

La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, reveló que en medio de la respuesta federal al huracán María, Trump preguntó si Estados Unidos podría vender a Puerto Rico en 2017. “Las ideas iniciales del presidente eran más como las de un empresario”, indicó Duke.

La ex funcionaria expresó en un entrevista concedida a The New York Times que en la reunión relacionada a la respuesta del gobierno, el presidente preguntó: “¿Podemos subcontratar la electricidad? ¿Podemos vender la Isla? ¿Ya sabes o dejar de poseer ese activo?”.

Duke también sostuvo que abogó para que declarar un estado de emergencia en el País antes de que el fenómeno atmosférico tocará tierra, pero que el entonces director de presupuesto del presidente, Mick Mulvaney, se negó. “Deja de ser tan emocional, Elaine, no se trata de la gente, se trata del dinero”, contestó Mulvaney. Ver La Opinión.

2. Steve Bannon reveló que varios científicos de Wuhan huyeron de China y que el FBI reúne pruebas de que el coronavirus fue causado por una fuga accidental

El FBI avanza en una investigación que establece que la pandemia mundial fue causada por una filtración del Instituto de Virología en Wuhan y que el encubrimiento posterior equivaldría al “asesinato premeditado” de miles de personas, así lo informó Steve Bannon, estratega principal de la campaña presidencial de Donald Trump.

“Sé que algunos desertores están trabajando con el FBI para tratar de clarificar lo que sucedió” en el Instituto Wuhan, que según él fue “horriblemente dirigido y terriblemente mal gestionado”. “No están hablando con los medios de comunicación todavía, pero hay gente del laboratorio de Wuhan y otros laboratorios que han llegado a Occidente y están entregando pruebas de la culpabilidad del Partido Comunista Chino”, afirmó en una entrevista con el Daily Mail.

La polémica versión podría coincidir con la del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en la que el gobierno chino admitió recientemente que el virus había sido introducido en el mercado, en lugar de originarse allí. Ver Infobae.

3. Grandes compañías piden a Trump que deje DACA como está

El futuro del programa DACA todavía es incierto, sin embargo, debido a los recientes anuncios del presidente, grandes compañías como Microsoft, Apple, Google y Facebook le piden a Trump que mantenga las protecciones que otorga el programa.

“Como grandes empleadores y organizaciones de empleadores estadounidenses, les recomendamos encarecidamente que dejen el programa DACA en su lugar”, argumentando que según las encuestas la mayoría de los estadounidenses apoyan proteger a los dreamers y “ no es momento de dificultar la recuperación económica de nuestras empresas y comunidades, ni de amenazar la salud y seguridad de estos individuos vulnerables”.

Los firmantes del comunicado incluyeron ejecutivos de Amazon, General Motors, Hilton Worldwide, Target, Apple, Google y Facebook, así como grupos como la Cámara de Comercio de EE. UU. Entre las más de 140 organizaciones firmantes están empresas como Marriott, Target, Uber, Lyft o la Federación Nacional de Minoristas. Ver La Opinion.

4. Inmigrantes desafían a Trump: aumentan arrestos en la frontera pese a prohibición por coronavirus

Desde marzo, el cruce en la frontera con México está restringido debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aunque las detenciones de inmigrantes bajaron el primer mes, en los últimos días ha habido un repunte del 40%, según nuevos datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El reporte indica que hubo 23,142 arrestos en mayo pero la cifra aumentó a 32,512 en junio. Según un análisis de The Washington Post, el total de junio fue casi el doble del número de detenciones registradas en abril, después de que el gobierno cerrara la frontera.

Según un informe, el 89% de los detenidos fueron enviados de inmediato a México, y aunque activistas y defensores de inmigración han intentado detener este tipo de expulsiones, las autoridades continúan sacando del país a extranjeros en menos de 96 horas. Ver La Opinion.

5.El papa Francisco afirmó estar “muy afligido” por la conversión de la antigua basílica turca de Santa Sofía en una mezquita

“Mis pensamientos van a Estambul. Estoy pensando en Hagia Sophia. Estoy muy angustiado “, dijo el pontífice refiriéndose a la decisión que ha generado críticas internacionales.

El nacionalista Recep Tayyip Erdogan, anunció el viernes la apertura de la antigua basílica de Santa Sofía en Estambul al culto musulmán después de que un tribunal anulara su condición de museo. La iglesia de Santa Sofía se construyó por primera vez como una catedral en el imperio bizantino cristiano, pero se convirtió en una mezquita después de la conquista otomana de Constantinopla en 1453, posteriormente fue transformada en museo en 1934.

La Unesco, que registró el espacio como Patrimonio de la Humanidad en 1985, lamentó “profundamente la decisión de las autoridades turcas, adoptada sin diálogo previo, de modificar el estatus de Santa Sofía”. Más información en Infobae.