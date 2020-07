Trump sugiere que se retrasen las elecciones y denuncia que habrá fraude

En una movida que está siendo duramente criticada por diferentes sectores y faltando menos de 100 días para que se realicen las elecciones presidenciales de noviembre, Trump sugirió que los comicios se pospongan y afirmó que siente que habrá fraude en los resultados.

“Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), el 2020 será la elección más INACTIVA Y FRAUDULENTA de la historia”, comentó Trump este jueves 30 de julio en su cuenta de Twitter, donde afirmó además que los resultados no serán justos. “Será una gran vergüenza para los Estados Unidos. ¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?”.

Trump ya había estado soltando varios trinos en esa dirección desde hace varios meses, cuestionando la honestidad de los resultados, pero ha incrementado sus denuncias y sus ataques contra su eventual opositor demócrata, Joe Biden, cuando los sondeos muestran que lo aventaja incluso por dos dígitos.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020