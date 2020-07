¿Trump y su hija Ivanka comen frijoles y adobo Goya?: estas fotos avivaron la polémica

Han pasado solo unos días desde que estalló la controversia con la famosa marca de alimentos GOYA, luego de que el presidente de esa compañía,Robert Unanue,asegurara en la Casa Blanca que tener a Trump como presidente es una gran bendición. “Todos estamos verdaderamente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump”, dijo el ejecutivo de la reconocida empresa, generando duras críticas de grupos e individuos defensores de los inmigrantes, quienes han señalado a Trump de políticas anti-inmigrantes y ataques a la comunidad latina.

Y en medio del llamado a un boycot contra la reconocida empresa, fundada por un inmigrante de origen español y dardos de todos lados contra los comentarios de Unanue, quien le echó más leña a la hoguera, asegurando que no se retractaba de sus palabras y que mucho menos pediría una disculpa a la comunidad hispana, salió a la luz el gran amor que Trump siente ahora por GOYA.

El presidente Trump, conocido por usar sus redes sociales para responder a ataques, usó su Instagram no solamente para apoyar a la compañía de alimentos, que le dio su respaldo, sino para gritar a los cuatro vientos su sentimiento por GOYA.

A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on Jul 15, 2020 at 11:02am PDT

“Amo a GOYA”, fue la primera manifestación de amor pública que hizo Trump en sus redes sociales, donde colgó una foto con un enorme corazón para la empresa de alimentos.

Y tratando de apoyar más todavía a la firma, en medio de la controversia, este miércoles, el presidente colgó una fofotgrafía que está dando mucho de que hablar, en la que se observa sentado en su oficina, con varios productos GOYA en su escritorio, (mientras posa con una enorme sonrisa), entre ellos, leche de coco, galletas de chocolate, frijoles y el popular adobo Goya.

A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on Jul 10, 2020 at 10:09pm PDT

Pero el amor por la empresa no solo fue mostrado por el mandatario, sino también por su hija, Ivanka Trump, quien se volvió “trending topic” al posar también con una lata de frijoles Goya.

La hija del presidente, quien se desempeñó como asesora principal del gobierno desde el 2017, subtituló la foto con el eslogan de la marca: “Si es Goya, tiene que ser bueno”.

El nombre de Ivanka Trump se convirtió rápidamente en un tema de gran tendencia el miércoles, obteniendo más de 147,000 menciones. Después de estar en vivo durante más de 11 horas, el tweet atrajo casi 50,000 retweets y comentarios, junto con casi 100,000 me gusta.

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Jul 14, 2020 at 7:02pm PDT

Una de las respuestas más populares fue de Andy Cohen, quien compartió un gif de la exestrella de Real Housewives of New York Bethenny Frankel gritando: “¡Eres una enfermo!”.



La comediante Natasha Rothwell recibió más de 11,000 me gusta cuando escribió: “Eres pura basura racista con un trabajo falso que te ha dejado moralmente en bancarrota lo suficiente como para sostener una lata de frijoles, que no te compraste. No sabes cómo cocinar, solo para que puedas pretender apoyar a una comunidad que prefieres mantener en jaulas, todo para hacer feliz a papá”.



Otro, como señaló la revista New York, discutieron si Ivanka Trump estaba violando los estándares éticos. Como se indica en el sitio web del Departamento de Justicia, un empleado del gobierno no debe usar su puesto para beneficio personal.

The CEO of @GoyaFoods is at a White House event saying we're

"blessed to have a leader" like Trump.

Make your shopping decisions accordingly. pic.twitter.com/lLHSz4mEUV

— igorvolsky (@igorvolsky) July 9, 2020