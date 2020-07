Trump anuncia ley para legalizar a indocumentados: ¿cuándo la firmará y a quiénes beneficiará?

En un hecho con el que el presidente Donald Trump pareciera estar suavizando su tono hacia los inmigrantes, y contrario a su postura inicial de oponerse a programas que benefician a personas sin papeles, el mandatario anunció este viernes que firmará una ley de inmigración, con la que legalizará, no solamente a los 750,000 portadores de DACA, quienes llegaron al país siendo niños, sino a otros indocumentados.

El anuncio, que ocurre justo cuando las encuestas no lo favorecen de cara a la reelección, faltando menos de cuatro meses para los comicios de noviembre, fue hecho en una entrevista concedida a Noticias Telemundo con el periodista José Díaz-Balart, donde Trump dijo que la ley migratoria que creará, será presentada en cuatro semanas y se dará, a través de una orden ejecutiva firmada por él, es decir que no tendrá fuerza de ley permanente, ya que no hará su ruta en el Congreso.

“DACA va a estar exactamente bien, los estamos incluyendo, y van a estar muy bien. En las próximas semanas, dentro de poco, voy a firmar una ley de inmigración, de la que no mucha gente sabe, le estoy dando una noticia de última hora, voy a firmar una ley de inmigración”, dijo Trump, luego de que el reportero lo cuestionara sobre la manera como su gobierno ha promovido miles de deportaciones, desconociendo el aporte que inmigrantes como los cobijados por DACA han hecho como trabajadores esenciales en medio de la pandemia del COVID-19.

Aquí puedes ver el anuncio de Trump

“Voy a emitir una orden ejecutiva, tengo el poder de hacerlo como presidente, y voy a hacer que DACA sea parte de eso, la vamos a poner adentro y luego probablemente la vamos a sacar, estamos mirando las complejidades legales en este momento. Pero voy a firmar una gran ley, como orden ejecutiva con (el aval)de la Corte Suprema. Gracias a la decisión de DACA me ha dado el poder de hacer eso”, agregó el Presidente.



El republicano explicó que no solamente los portadores de DACA, a quienes quiso quitarles ese beneficio dado por Obama, desde que empezó su gobierno, y que el tribunal supremo protegió, serán parte de la reforma.



“Lo que vamos a hacer es que eso va a ser parte de una ley más grande de inmigración. Va a ser una ley muy grande, una ley muy buena. Un proyecto de ley basado en méritos, que incluirá a DACA”, agregó el mandatario, causando molestia de inmediato entre varios sectores que rechazan que esos beneficios se den por orden ejecutiva y no a través de una ley permanente, y que además se vuelva a mencionar que quienes tengan más estudios o ciertas habilidades se beneficiarán, pues dejaría por fuera a millones de inmigrantes.

“Creo que la gente va a estar muy feliz. Mientras tanto vamos a meterlo ahí (el tema de DACA), luego lo vamos a sacar y creo que la gente va a estar muy feliz con eso”, destacó Trump.



“Uno de los aspectos de la ley, del cual francamente nadie sabía hasta ahora, porque no le había dicho a ningún otro reportero, así que usted tiene noticias de última hora, felicitaciones, pero uno de los aspectos de la ley va a ser DACA que incluirá un camino a la ciudadanía“, acotó el presidente.

Y aunque el propio mandatario se ha opuesto de manera descarnada contra DACA, en su nuevo anuncio dijo que la decisión de la Corte de proteger a los 750,000 jóvenes cobijados con esa figura, le permite tener un nuevo plan.



“Si miran el dictamen de la Corte Suprema, allí le dieron al presidente poderes tremendos, cuando dijeron que si podía acoger en este caso a 750,000 personas, más o menos; entonces, ellos otrogaron esos poderes, entonces basado en los poderes que ellos dieron, voy a estar haciendo una ley de inmigración, y uno de los aspectos del proyecto, con el que estarán muy felices muchas personas, incluyéndome a mí, y muchos republicanos también, será DACA, les daremos un camino a la ciudadanía“, reafirmó Trump.