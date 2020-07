[VIDEOS] Severo tornado destruye pueblo en Minnesota: ¿cuántos muertos dejó la tormenta?

Un tornado mortal aterrizó en el centro de Minnesota el miércoles por la noche, dejando como resultado una persona muerta, al menos otras dos heridas y decenas de granjas y fincas dañadas.

La tormenta azotó el área de Dalton, en el sureste del condado de Otter Tail, Minnesota, alrededor de las 5:10 y 5:30 p.m., según lo dio a conocer The Weather Channel. Aunque el fenómeno climático viajó principalmente a través de tierras de cultivo abiertas, tres granjas han reportado daños extensos hasta el momento, continuó el sitio web.

CBS Minnesota reveló que una granja fue completamente destruida, mientras que otros daños incluyeron líneas eléctricas caídas, techos destruidos e incluso un automóvil arrojado al sótano de una casa, agregó KVRR.com.

This was my closest intercept ever and I did it 6 times today… #mnwx @ReedTimmerAccu @spann @JYuhasKSTP @JimCantore @TWCBreaking @ian_leonard @ialto86 @chrisplys pic.twitter.com/iPtgWSE6LL

— Michael Marz (@MichaelMarz1) July 8, 2020