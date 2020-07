TOP 5: Videos virales del día – Julio 7, 2020

View this post on Instagram

Thank you to all who work while we sleep, stand while we sit, smile, don’t complain and work hard! Thanks to all the essential workers before and during this pandemic. Beautiful glimpse into the life of a hardworking father from his proud daughter’s lens . My friend @mariamenounos will be discussing this beautiful story on her inspiring #bettertogether which you can find on her IG!! 🌞 Gracias a todos que trabajan mientras dormimos, trabajan de pie cuando nos sentamos, no se quejan y hacen su trabajo con una sonrisa. Aquí un vídeo de un padre a través de un lente de su hija orgullosa. 🎥: @rawaharja