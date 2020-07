Se suicidó Byron “Reckful” Bernstein: ¿cómo murió la estrella de los videojuegos?

Byron “Reckful” Bernstein, un conocido streamer del popular canal de videojuegos Twitch, murió el jueves 2 de julio de 2020, según lo reveló su ex novia, BlueGoesMew y otras fuentes en Twitter.

Slasher, una fuente acreditada en la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos, informó por primera vez de la muerte del joven, escribiendo: “según su ex novia, Byron” Reckful “Bernstein falleció. No puedo creer esto”.

La muerte de Reckful también ha sido confirmada por el compañero de apartamento del creativo, según Slasher.

Reckful's passing has been confirmed by his roommate. Byron was 31. pic.twitter.com/wfB5A2uhJm — Rod Breslau (@Slasher) July 2, 2020

Reckful fue uno de los primeros “streamers” en Twitch y fue un jugador profesional de esports. Fue mejor conocido por sus logros en World of Warcraft. También estaba trabajando en un MMO social, titulado Play Everland, que se lanzará este 2020.

Reckful tuiteó solo tres horas antes de los informes de su muerte, escribiendo: “ahh, me siento mal por cualquiera que tenga que lidiar con mi locura” y “por favor, solo sepan en estas situaciones que la persona loca no tiene el control de sus acciones”.

Según múltiples fuentes en Twitter, Reckful se suicidó. Su ex novia, conocida como Blue, tuiteó: “Alguien que amaba se suicidó. Desearía haber dicho algo para evitarlo… por qué”, y “sigo pensando que hay algo que pude haber dicho o hecho… ojalá me hubiera contactado más”.

This isn't a "Fuck 2020" moment. This is a "we need to pay attention to mental health" and "we need better resources in the gaming/streaming community" moment. Yes 2020 SUCKS, but that's even more reason for us to recognize and combat the stigmas around mental health. RIP BYRON — djWHEAT (@djWHEAT) July 2, 2020

La mujer también compartió un video de ella con Reckful, escribiendo: “Byron, desearía haberte ayudado. Todos lo deseamos. Siento mucho no haber podido. Gracias por ser parte de mi vida. Te amo siempre”.

Reckful le propuso matrimonio a Becca (@BeccaTILTS) en Twitter horas antes de su muerte. Publicó varias fotos de ellos juntos y le preguntó si se casaría con él, y agregó que las respuestas no deberían “hacerla sentir presionada a decir que sí” y dijo que la razón de la publicación era que él sabía que “ella es la indicada”.

Becca luego salió con una declaración diciendo que no vio su propuesta de matrimonio hasta que fue demasiado tarde.

“Me duele el corazón”, escribió. “Estoy segura de que muchos de los tuyos también lo están. Byron solo quería que todos fueran amigos, así que seamos el uno para el otro en estos tiempos difíciles. Haré todo lo posible para vivir como el mejor ser humano que pueda ser, Byron. Lo prometo. Descansa en paz”.

Cuando los streamers comenzaron a ser notificados de la muerte de Reckful, comenzaron a comunicarse con sus fanáticos y a publicar sobre su influencia en sus vidas. Desde que había estado presente desde que comenzaron los videojuegos, muchos en la comunidad de juegos lo conocían y estaban cerca de él.

El streamer Dennis “cloakzy” Lepore finalizó su transmisión cuando escuchó la noticia, lo que llevó a muchos en su comunidad a preocuparse por él. Más tarde tuiteó la razón y mencionó la muerte de Reckful.

“Solo estoy llorando, qué decir o qué desearía haber hecho más”, escribió.

Twitch Streamer Byron "Reckful" Bernstein Dead at 31The gaming community is mourning the loss of a massively popular player. Byron "Reckful" Bernstein, who proposed to his ex-GF recently, has passed away at age 31. Get the details. 2020-07-03T01:41:34Z

Tim “TimtheTatman” Betar, quien también forma parte de la comunidad de WoW, también tuiteó sobre la pérdida. Él escribió, “realmente difícil de creer”.

Después de que se informara sobre la muerte, Marcus “djWHEAT” Graham, quien trabaja como jefe de desarrollo de creadores en Twitch, acudió a Twitter para expresar su preocupación por la comunidad de jugadores.

“Este no es un momento bueno F * ck 2020 . Esta es una necesidad de prestar atención a la salud mental” y “necesitamos mejores recursos en el momento de la comunidad de juegos y transmisión”. El 2020 apesta, pero esa es una razón aún más para que podamos reconocer y combatir los estigmas en torno a la salud mental. RIP BYRON”.

A fines de 2019, Reckful recurrió al psiquiatra de Harvard y al transmisor de Twitch, el Dr. Kanojia, para hablar sobre su depresión. Dijo en ese momento que se estaba centrando en las personas que habían experimentado el mismo tipo de cosas que él. También habló sobre su depresión abiertamente en Twitter.

El 5 de enero de 2020, dio una actualización durante una transmisión y le dijo a sus seguidores que estaba feliz.

“Estoy feliz. Nunca me he sentido así en mi vida! Nunca me he sentido feliz día a día cuando no estoy haciendo nada y solo. No digo que va a durar para siempre, pero en este momento estoy muy feliz y quiero seguir así”, mencionó.

Reckful terminó en el rango uno en línea durante seis temporadas seguidas en WoW y fue la primera persona en alcanzar la calificación de 3000 y ganó el torneo World of Warcraft de MLG en 2010.

En 2018, Reckful ocupó el cuarto lugar en una lista de los diez streamers más exitosos, afirmando tener un patrimonio neto de alrededor de $ 1.5 millones.

Esta es la versión original de Heavy.com