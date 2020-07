¿Sobrevivientes de coronavirus pueden sufrir alucinaciones?: ¿qué dicen los médicos?

Mucho se ha dicho sobre el COVID-19, que continúa expandiéndose sin piedad por todo el planeta, y a la hora de hablar de síntomas comúnes, muchos ya son conocidos, pero también han ido apareciendo otros, y se vienen produciendo diferentes afecciones, entre aquellos pacientes que ya tuvieron el virus, lo que les dejaría algunas secuelas.

Tal vez hasta el momento no se han tenido en cuenta síntomas de trastornos cerebrales graves y mortales, desatados por el COVID-19, pero se han estado presentando en pacientes levemente afectados o que se encuentran en recuperación, según informó The Guardian.

Según estudios realizados por neurólogos en 40 pacientes británicos infectados, se han producido diferentes complicaciones como inflamación cerebral e incluso delirio, llegando a causar un daño cerebrovascular y nervioso. En algunos casos este problema neurológico ha sido el primer y principal síntoma que han sufrido las personas contagiadas.

Alucinaciones y trombosis por coronavirus: algunas complicaciones neurológicas del covid-19Delirio, inflamación cerebral, trombosis y hasta daño en los nervios son algunas de las complicaciones neurológicas que puede producir el Covid-19 en un paciente. Un estudio inglés indica que estas complicaciones serían como resultado de la reacción inmunológica corporal. El doctor Elmer Huerta, experto en Salud Pública nos amplía sobre este aspecto de la pandemia del coronavirus en #EncuentroDigitalCNN con Guillermo Arduino. #Coronavirus #COVID-19 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Visita nuestro sitio: https://cnnespanol.cnn.com/ Suscríbete a nuestro canal en Youtube: http://bit.ly/15NWkSN LO NUEVO, CNNE UNDERSCORED, la guía de productos y servicios que te ayuda a vivir una vida más inteligente, simple y satisfactoria. http://cnne.com/underscored Dale a "Me gusta" en Facebook: http://Facebook.com/cnnee Síguenos en Twitter: http://Twitter.com/cnnee CNN en Español en Instagram: http://instagram.com/cnnee SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO NEWSLETTER: https://mailchi.mp/cnn/5cosas PROYECTO SER HUMANO https://cnne.com/serhumano 2020-07-08T23:10:56Z

La revista Brain publicó algunos casos que ocurrieron al comienzo del coronavirus donde se reveló un aumento en una afección fuertemente mortal, llamada encefalomielitis diseminada aguda o Adem, por sus siglas en inglés.

Michael Zandi, consultor del Instituto de Neurología de UCL y de la fundación NHS, del Hospital Universitario de Londres y autor principal del estudio dijo: “Estamos viendo que el Covid-19 afecta el cerebro de una forma que no hemos visto antes con otros virus”.

“Lo que hemos visto con algunos de estos pacientes de Adem, y también en otros, es que puedes tener una neurología severa, puedes estar bastante enfermo, pero en realidad tienes una enfermedad pulmonar trivial”, dijo Zandi.

“Biológicamente, el llamado Adem tiene algunas similitudes con la esclerosis múltiple, pero es más grave. Algunos pacientes quedan con discapacidad a largo plazo, otros pueden recuperarse bien”, aseguró Michael.

Caras vemos, coronavirus no sabemos, dice experto sobre pacientes de coronavirus asintomáticosLos transmisores silenciosos del coronavirus no presentan síntomas a simple vista. Lo que no saben es que son o fueron portadores del covid-19 y pueden haber contagiado a cualquiera. Según un reciente estudio, las personas asintomáticas podrían ser las responsables de entre un 3,4% y 6,6% de los nuevos casos reportados en Estados Unidos y las infecciones presintomáticas podrían estar detrás de casi la mitad de los nuevos casos. *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Visita nuestro sitio: https://cnnespanol.cnn.com/ Suscríbete a nuestro canal en Youtube: http://bit.ly/15NWkSN LO NUEVO, CNNE UNDERSCORED, la guía de productos y servicios que te ayuda a vivir una vida más inteligente, simple y satisfactoria. http://cnne.com/underscored Dale a "Me gusta" en Facebook: http://Facebook.com/cnnee Síguenos en Twitter: http://Twitter.com/cnnee CNN en Español en Instagram: http://instagram.com/cnnee SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO NEWSLETTER: https://mailchi.mp/cnn/5cosas PROYECTO SER HUMANO https://cnne.com/serhumano 2020-07-09T19:03:51Z

Caras vemos, coronavirus no sabemos, dice experto sobre pacientes de coronavirus asintomáticos

Los transmisores silenciosos del coronavirus no presentan síntomas a simple vista. Lo que no saben es que son o fueron portadores del covid-19 y pueden haber contagiado a cualquiera. Según un reciente estudio, las personas asintomáticas podrían ser las responsables de entre un 3,4% y 6,6% de los nuevos casos reportados en Estados Unidos y …

http://www.youtube.com

En el Instituto de Neurología de UCL, los casos de Adem se presentaban uno al mes antes de la pandemia, pero después en los meses de abril y mayo, se presentaban de dos a tres por semana. Una mujer, que tenía 59 años, murió a causa de esta afección, aseguraron.

El profesor clínico senior de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, David Strain, ha afirmado que, aunque la cantidad de pacientes con complicaciones neurológicas graves es pequeña, se necesita investigar a conciencia para entender cuál es su procedencia.

"Las consecuencias son rudas", la experiencia de un paciente con coronavirusPaola Cano tiene 26 años, vive en Houston y fue diagnosticada con el covid-19 hace nueve días. La joven contó los síntomas que ha tenido y por qué está pasando su recuperación en casa y no en un hospital. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #Noticiero #covid19 #coronavirus 2020-03-23T21:51:04Z

“Las consecuencias son rudas”, la experiencia de un paciente con coronavirus

Paola Cano tiene 26 años, vive en Houston y fue diagnosticada con el covid-19 hace nueve días. La joven contó los síntomas que ha tenido y por qué está pasando su recuperación en casa y no en un hospital. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en …

http://www.youtube.com

Sigue a AhoraMismo en Instagram