EL 75 por ciento de los estadounidenses vive en zona de coronavirus

Con más de 700 nuevas muertes por #coronavirus en un día, el número de fallecimientos por la #pandemia en #EstadosUnidos superó este martes el de soldados estadounidenses caídos durante la #PrimeraGuerraMundial. En las últimas 24 horas, Estados Unidos elevó con 740 muertes su registro a un total de 116,850, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins a las 20H30 locales. Así, la cifra de fallecimientos desde el inicio de la pandemia en el país superó la de 116,500 soldados #estadounidenses muertos durante la #GranGuerra, según datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. El saldo de la pandemia en el país había excedido a fines de abril a la cifra de soldados nacionales muertos en dos décadas de la guerra de Vietnam, un umbral de gran importancia simbólica, ya que este conflicto sigue siendo uno de los mayores traumas para los estadounidenses en el siglo XX. Estados Unidos es en términos absolutos el país más afectado por la pandemia, tanto en cantidad de muertes como en casos reportados, con 2,13 millones de infecciones. Entre ellas, un total de 583,500 personas se curaron. El país tuvo el domingo y el lunes sus balances diarios más bajos desde finales de marzo, con unas 380 muertes en ambos casos. Sin embargo, la caída se atribuye probablemente a una baja relacionada con la transmisión de los datos por autoridades locales, observada los fines de semana. Si bien desde principios de junio rara vez se han superado las 1,000 muertes diarias, aún se registran alrededor de 20,000 nuevos casos cada día en el territorio estadounidense, cifra que se ha mantenido por semanas. La primera ola de contaminación, que se inició desde Nueva York y el noreste del país, todavía continúa hacia el sur y el oeste. Fuente: @diariolibre