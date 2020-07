Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Por qué la gente quiere que Jeff Bezos pague por estos?

Después de que el patrimonio neto de Jeff Bezos El dueño de Amazon ganó la asombrosa cifra de $13 mil millones en un día, algunos usuarios de Twitter tienen una sugerencia de lo que puede hacer con todo ese efectivo: Enviar a los estadounidenses un segundo cheque de estímulo COVID-19.

Numerosas personas tuvieron la misma idea en momentos en que el Congreso debate si enviar o no a los estadounidenses un segundo cheque de estímulo. La pandemia ha ayudado a impulsar las increíbles ganancias de riqueza de Bezos este año a medida que más personas optan por comprar en línea, a menudo recurriendo a su portal Amazon.com.

Tal vez es hora de que Bezos les devuelva a los estadounidenses parte del dinero que estos han invertido en su empresa argumentaron los usuarios de Twitter.

How are you, one man, worth $172 BILLION? Jeff Bezos needs to start giving out stimulus checks. pic.twitter.com/2Fj28k6kkg — Paul (@16thLetter) July 2, 2020

Un hombre fue sucinto al respecto. “Así que Jeff Bezos se hará cargo de la factura del próximo cheque de estímulo o …”, escribió.

“Recibí un cheque de estímulo por única vez durante una pandemia global. Imagínate si Jeff Bezos decidiera ser una buena persona. ¡IMAGÍNATE !” escribió otro.

Algunas personas señalaron que muchos estadounidenses simplemente “depositan” sus cheques de estímulo en el bolsillo de Bezos comprando en Amazon de todos modos.

Jeff Bezos waiting for the 2nd stimulus check to steal everyone’s money with #PrimeDay pic.twitter.com/ogl0ImZtSC — John Mara’s Burner (@LRL_95) July 21, 2020

Los “chistes” sobre Bezos y los cheques de estímulo se produjeron después de que el dueño de Amazon vio el mayor aumento en un solo día en el patrimonio neto de cualquier persona en el planeta, desde el 2012.

Fox Business informó que el patrimonio neto de Bezos aumentó en $74 mil millones este año a más de $189 mil millones, impulsado por el aumento de las compras en línea.

Other ways to consider how much wealth Jeff Bezos is hoarding:

1) He's worth half of the entire Covid stimulus check program

2) He can fund every fire department in the country for three years

3) He could make the @cta free for 300 years https://t.co/QGbJTy9arS — Yoni Muller (@yoncapone) July 2, 2020

El 29 de junio, Amazon dio un bono de agradecimiento a sus trabajadores que le costó a la compañía más de $500 millones.

Los cheques de bonificación ascendieron a:

.$500 para empleados de tiempo completo de Amazon, empleados de Whole Foods Market y conductores de socios de servicio de entrega

.$250 para empleados de Amazon a tiempo parcial, empleados de Whole Foods Market y conductores de socios de servicio de entrega

.$1,000 para todos los líderes de primera línea de Amazon y Whole Foods Market

.$3,000 para nuestros propietarios de socios de servicio de entrega

.$150 por cada controlador de Amazon Flex con más de 10 horas en junio

Esto es lo que necesita saber:

Los usuarios de Twitter desearían que Bezos gastara algo de su dinero en la sociedad

At this point Jeff Bezos needs to give us our damn stimulus check he got too much damn money — Duprii3⚡️ (@duprii3) July 21, 2020

Es dudoso que Bezos de repente decida premiar a los estadounidenses con tal generosidad, y ciertamente no está obligado a hacerlo en una sociedad capitalista, pero eso no impidió que los usuarios de Twitter lo desearan. Aquí hay algunos comentarios de otras personas que tuvieron la misma idea.

@JeffBezos Do you think you could send out that second stimulus check ?! Asking for a friend! — Big Shawn (@BigBoi_GetzBusy) July 21, 2020

ong i had the weirdest dream last night, so basically jeff bezos died and ig he was secretly nice so in his will he told his lawyer to “give the money to the people“ so we all got a $1 million stimulus check… then i woke up 😔 — peace ♥︎ BLM (@irlpeace) July 3, 2020

So @JeffBezos is sending out the next stimulus check then?? 🧐🤔 ending world hunger? Home for the homeless? Getting rid of student debt? #BlackLivesMatter #EatTheRich https://t.co/Lpwov5rptj — Jordan Ravie (@JordanRavie) July 2, 2020

Like this if you think the next round of stimulus checks should come from Jeff Bezos — great value gaga (@NOTbeyoncee_) June 14, 2020

Otra persona le dio un giro a la idea y escribió: “@JeffBezos, puede darse el lujo de darnos a todos los miembros Prime un cheque de estímulo. ¿Qué tal un crédito de supermercado como mínimo? ¿Opiniones?

“F *** una prueba de estímulo del gobierno, ¿podemos obtener una prueba de estímulo de Jeff Bezos?”, Escribió un hombre. “Ganó mucho dinero por allí”.

Otro escribió: “Jeff Bezos podría darles a todos en Estados Unidos cheques de estímulo y seguir siendo rico. ¿Alguien quiere ya su Navidad * guiño * para ir de compras * guiño *?

“Una perspectiva matutina”, opinó un hombre en Twitter. “Un cheque de estímulo de $1,200 que envió el gobierno de EE.UU. Es <0. 0000001% de la ganancia del patrimonio neto de Bezos en UN DÍA, el 20 de julio de 2020". Los memes y los chistes inundaron las redes. https://twitter.com/tylergeis/status/1280562755343454211?s=21

Bernie Sanders condenó la gran ganancia de riqueza de Bezos

During this pandemic Jeff Bezos saw his wealth increase by $74 billion. Meanwhile, 50 million Americans are filing for unemployment, and millions face hunger, lack of health care and evictions. Unacceptable! We must create an economy that works for all, not just the very rich. — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 20, 2020

El 20 de julio, Bernie Sanders escribió: “Durante esta pandemia, Jeff Bezos vio aumentar su riqueza en $74 mil millones. Mientras tanto, 50 millones de estadounidenses solicitan desempleo, y millones enfrentan hambre, falta de atención médica y desalojos. ¡Inaceptable! Debemos crear una economía que funcione para todos, no solo para los muy ricos”.

Otro hombre en Twitter escribió: “Jeff Bezos probablemente está presionando para que se expidan grandes cheques de estímulo, desempleo prolongado y cierre por más tiempo … para que te quedes en casa y pidas todo por f *** ing Amazon”.

Según Biography.com, Bezos, quien nació en 1964 en Nuevo México, “tuvo un amor temprano por las computadoras y estudió ciencias de la computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton”. Trabajó en Wall Street por un tiempo y para una empresa de inversión.

Según Biography.com, Bezos decidió lanzar Amazon.com. La plataforma de comercio era originalmente una librería en línea antes de expandirse al monstruo de compras que conocemos hoy.

