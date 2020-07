Cheques COVID-19: estos son los montos y fechas de la segunda ronda de pagos de la Ley HEALS

La segunda ronda de cheques de estímulos COVID-19 podría llegar a las cuentas bancarias de los estadounidenses a fines de agosto o septiembre, si el Congreso vota a favor de la última propuesta sobre el paquete de estímulos.

El paquete fue revelado por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a fines de este mes de julio.

La propuesta que será debatida se llama Ley HEALS (Ley de Salud, Asistencia Económica, Protección de Responsabilidad y Escuelas) e incluye una propuesta de un segundo estímulo (cheques) idéntica a la primera, que surgió de la Ley CARES en marzo.

I joined @CNBC to discuss Senate Republican's HEALS Act.

The pandemic is not finished. The economic pain is not finished. So Congress cannot be finished either. Republicans are ready to govern. We just need Democrats to decide whether they are serious about making law. pic.twitter.com/aM30wub8rT

— Leader McConnell (@senatemajldr) July 28, 2020