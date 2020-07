Prepárate para recibir tu segundo cheque de estímulo: Dos consejos para que llegue más rápido

Prepárate para recibir tu segundo cheque de estímulo. Entérate aquí de cómo van las negociaciones en materia el Congreso y sigue cuanto antes estos dos consejos para que te llegue más rápido si calificas para recibirlo.

Este domingo los republicanos se reunieron en el congreso para darle los detalles finales al paquete de alivio de coronavirus de $1 billón. Al final del día se anunciarán más detalles finales.Además, dieron a conocer que incluirá $105 mil millones para escuelas, una segunda ronda de pagos directos a individuos y familias y $16 mil millones en dinero para pruebas de COVID-19.

Los republicanos mantendrán los parámetros de la primera ronda de cheques, dejando fuera nuevamente a familias indocumentadas y mixtas desafortunadamente. Sin embargo, el nuevo plan no renovaría el cheque semanal de $600 que los trabajadores despedidos están recibiendo en este momento. Se habla de un nuevo mono de $200 semanales de los cuales informaremos apenas esto esté completamente definido.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la actual ayuda federal por desempleo de $600 por semana es “ridícula” y un desincentivo para que las personas vuelvan a trabajar. Por eso el reajuste de esta cifra a una menor es un hecho.

No obstante, como reporta Telemundo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi argumentó que “La razón por la que teníamos $600 era su simplicidad”. Además, criticó la demora de los republicanos para llegar a una decisión “Están en desorden y esa demora le está causando sufrimiento a las familias estadounidenses”, afirmó Pelosi.

La Casa Blanca inicialmente propuso reducir la ayuda federal de desempleo a $100 por semana mientras que los republicanos propusieron inicialmente $200 por semana. Sin embargo, a partir del domingo por la noche, el acuerdo general en el Partido Republicano es eliminar gradualmente una tarifa plana y proponer que nadie reciba más del 70% de su salario anterior.

“Queremos asegurarnos de que algo se apruebe rápidamente, de modo que lidiemos con el desempleo y todas las demás cuestiones, el plan de protección de cheques de pago, los créditos fiscales para recontratar a las personas y el dinero para las escuelas”, dijo Mnuchin.

Por otro lado, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el domingo que el plan republicano incluirá ayuda para pequeñas empresas, incluidos restaurantes, que incluirá bonos de reempleo, bonos de retención y créditos fiscales.

Cuándo empezarán a llegar los segundos cheques de estímulo?

Como reporta el diario La Opinión, se espera que esta vez los cheques tarden menos en llegar a los contribuyentes ya que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ya tiene la información que usó para enviar el primer cheque de estímulo.

“Dado que el IRS ya ha ensamblado los datos que necesita para distribuir el primer pago de estímulo, ellos deberán ser capaces de repartir un segundo pago más rápidamente y a un costo administrativo más bajo”, sostuvo el ex encargado de la Oficina de Administración y Presupuesto del IRS, Jack Smalligan en entrevista con The Wall Street Journal.

“La preferencia del presidente es asegurarse de que enviemos pagos directos rápidamente para que en agosto la gente obtenga más dinero”, indicó Mnuchin.

Dos trucos claves para que llegue el segundo cheque

Sin embargo, aunque aún no está claro cuándo se enviarían los cheques, estas son dos maneras de asegurarte que un segundo cheque de estímulo te llegue más rápido:

1. Actualizar tu información en la herramienta ‘Get My Payment’ (Obtener mi pago) de IRS. En el primer envío, los depósitos bancarios llegaron antes a las cuentas que los cheques a los buzones estadounidenses. En la aplicación puedes facilitar tu número de cuenta.

2. Presentar la declaración de impuestos de 2019, si no lo has hecho aún. No importa que el plazo se haya vencido el pasado 15 de Julio. OJO: En ningún caso se debe enviar una declaración duplicada.

Aunque en la primera ronda de cheques de estímulo en virtud de la ley CARES, unos 80 millones de los 160 millones de pagos se depositaron en cuentas de bancos de beneficiarios, esta vez, el IRS espera distribuir un 60% de los desembolsos por medio de depósito directo. Así lo reporta La Opinion.

El envío de los segundos podría ser similar al plan utilizado para los primeros, pero es posible que se añada una opción: las aplicaciones de envío de dinero. Actualmente las tres formas utilizadas son: Envío de cheques impresos por correo, depósito directo o envío de tarjeta débito preparada EIP por correo.

Quienes estén interesados en recibir la ayuda federal y no son obligados a presentar declaración de impuestos tienen hasta el 15 de octubre para completar el proceso mediante la aplicación para recibir sus pagos de estimulo.