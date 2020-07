Segundo cheque COVID-19 por $1,200 llegará en agosto: lo confirmó la Administración Trump

Si se pregunta cuándo recibirá el segundo cheque de estímulos COVID-19, aunque apenas se está discutiendo el nuevo paquete de ayudas, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos reveló el 25 de julio que llegará en agosto, según informó The Associated Press.

El funcionario también confirmó que es probable que los cheques coincidan con la cantidad que la gente recibió la última vez: $1,200 para la mayoría de las personas que ganan menos de $75,000 al año, reduciendo gradualmente las cantidades hasta aquellos que ganan $99,000 al año, informó AP.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, hizo los comentarios después de que él y el jefe de gabinete del presidente Donald Trump se reunieron con el personal de los senadores republicanos en el Capitolio de los Estados Unidos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el secretario del Tesoro no tiene voto sobre el proceso final. El segundo paquete de ayuda tiene que pasar por una votación en el Senado, que los republicanos controlan, pero necesitarán trabajar con los demócratas para llegar allí. Ni siquiera han presentado formalmente su plan todavía ante el Senado. Sin embargo, Mnuchin es claramente una fuente de información influyente en una posición para saber hacia dónde se dirige el Partido Republicano.

“Estamos preparados para movernos rápidamente”, dijo Mnuchin, según MyFox8.

El artículo señala: “También prometió que una nueva ronda de cheques de estimulo de $1,200 llegaría en agosto”. Sin embargo, Mnuchin también dejó en claro que extender el beneficio de desempleo adicional de $600 por semana no iba a suceder en esa cantidad.

“Los daremos a la mayoría de ellos en agosto y ayudarán a la gente”, dijo Mnuchin al referirse al segundo cheque de $1,200.

Los republicanos presentaron formalmente su versión del paquete el 27 de julio

Los comentarios de Mnuchin durante el fin de semana llegaron cuando los republicanos trabajaban en revelar su versión de un segundo paquete de ayuda este lunes 27 de julio, según ABC13.

Un borrador del plan anterior publicado por el New York Times mostró inicialmente que estaban planeando una segunda ronda de cheques, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, lo dio a conocer en su rueda de prensa del lunes. Sin embargo, los comentarios de Mnuchin han respondido a tres preguntas que muchas personas han estado esperando: ¿cuánto recibirán las personas y cuándo y cómo serán las pautas de elegibilidad?

Según The Associated Press, Mnuchin dijo que los cheques de $1,200 se establecerán usando las mismas pautas que los primeros cheques. Los demócratas habían tratado de ampliar las pautas de elegibilidad para incluir a más personas que la primera ronda.

La Cámara controlada por los demócratas aprobó previamente su propio segundo paquete de estímulos COVID-19. Sin embargo, la versión final que llegará al pueblo estadounidense está en manos del Senado, controlado por el Partido Republicano, que comenzó las negociaciones sobre el paquete en serio la semana del 20 de julio. El Senado entra en receso el 7 de agosto, por lo que para cumplir con la promesa de Mnuchin respecto a la línea de tiempo, el Senado deberá actuar rápido para ese momento.

Mnuchin dijo el 23 de julio que el presidente Donald Trump quiere “enviar pagos directos rápidamente para que en agosto la gente obtenga más dinero”.

Mnuchin también dijo, según Fortune: “Nuestra propuesta es exactamente la misma disposición que la última vez”. Eso haría que los cheques sean de la cifra de $1,200 para aquellos que ganan menos de $75,000 y que de otra manera califican”, lo que sería un límite más alto que los $40,000 que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, lanzó recientemente.

El funcionario también aseguró que espera que haya una decisión final sobre el segundo cheque el 31 de julio.

Republicans have created a serious framework. The question is whether Democrats will come to the table in good faith. In March, when they did, we passed the CARES Act unanimously. In June, when they didn’t, police reform collapsed.

It will take bipartisanship to make law.

— Leader McConnell (@senatemajldr) July 27, 2020