Cheques COVID-19: ¿qué está ya confirmado para ser aprobado? [Montos y elegibilidad]

Los detalles de la próxima ronda de estímulos fueron confirmados por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, el 23 de julio durante una conferencia de prensa con periodistas. La segunda ronda de cheques de estímulo será por la misma cantidad que la primera ronda, confirmó el funcionario, lo que significa que cientos de millones de estadounidenses recibirán otro cheque por $1,200 en los próximos meses, si se aprueba este paquete.

Dentro de los puntos que ya se establecieron, hay otros detalles importantes sobre la segunda ronda: el tope de ingresos para la elegibilidad no será de $40,000, como muchos especularon. Más bien, será el mismo punto de corte que tenía la primera ronda de cheques de estímulos.

Treasury Secretary Steven Mnuchin signaled another coronavirus relief package is coming as millions of Americans remain unemployed and school districts scramble to prepare for the fall https://t.co/lNZDtksQMC pic.twitter.com/byr6Kc6H9p

Cualquier persona con un ingreso inferior a $ 75,000 recibirá $1,200, y esta cifra se reducirá gradualmente para aquellos que ganen un ingreso de hasta $99,000.

“Estamos hablando de la misma disposición que la última vez, por lo que nuestra propuesta es exactamente la misma propuesta que la última vez”, dijo Mnuchin a los reporteros.

Como Mnuchin ha confirmado que la segunda ronda de controles de estímulo será exactamente la misma que la primera ronda, esto da una idea muy clara de quién calificará para esta ronda si el paquete pasa, así como cuánto pueden esperar recibir.

Aquí está la estructura general de las cantidades de cheques de estímulo, según lo establecido en la Ley CARES:

La calificación se basará en su ingreso bruto ajustado más reciente, es lo primero que hay que tener en cuenta.

The Senate majority has assembled a framework for CARES 2. It is tailored precisely to this phase of the crisis to deliver more relief to the American people. It represents an agreement in principle with the administration, and will be introduced next week.

— Leader McConnell (@senatemajldr) July 23, 2020