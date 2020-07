Cheques del COVID-19: ¿en vez de un segundo cheque aprobarán un recorte de impuestos?

Charles Gasparino, reportero de FOX Business, dijo en Twitter este jueves, que alrededor de la aprobación sobre el próximo paquete de estímulos por el COVID-19, se está librando una “guerra” sin cuartel. Faltando solo unos días para que los legisladores regresen a sus labores, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow están enfrentados con posturas muy diversas.

En un video de Fox Business, Gasparino dijo: “Esto es lo que sabemos de la Casa Blanca. Por lo que entiendo, hay una batalla real dentro de la Casa Blanca sobre el próximo estímulo, y enfrenta a Mnuchin contra Larry Kudlow…”.

Continuó: “Kudlow cree en reducir los impuestos… y, por lo que entendemos, él y Mnuchin están en desacuerdo con el estímulo. Mnuchin quiere mantener y extender el seguro de desempleo…”.

SCOOP: @FoxBusiness has learned White House civil war is raging over next stimulus package pitting @stevenmnuchin1 against @larry_kudlow; Mnuchin pushing for individual stimulus checks and extension of unemployment benefits while Kudlow wants payroll tax cut more now @LizClaman

— Charles Gasparino (@CGasparino) July 16, 2020