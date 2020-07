Preocupación sobre segundo Cheque del COVID-19: ¿solo para quienes ganen menos de $40,000?

En los últimos días, la perspectiva de un segundo cheque de estímulos por el COVID-19 ha cobrado impulso, con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, afirmando que otro alivio podría “muy bien ser parte” del próximo proyecto de ley de alivios del coronavirus, según informó Forbes.

Pero una frase del legislador ha disparado las alarmas. McConnell declaró específicamente: “Creo que las personas que han sido más afectadas son las que ganan alrededor de $40,000 al año o menos”.

La pregunta del millón que sus declaraciones generaron es ¿qué implicaría imponer un límite de ingresos de $40,000? para recibir el segundo cheque.

Como señaló Forbes, si se implementara un límite de ingresos de $40,000, esto reduciría enormemente el número de estadounidenses elegibles para una segunda ronda de ayudas.

Kyle Pomerleau, economista y miembro residente del American Enterprise Institute, tuiteó el 6 de julio que instituir un límite de $40,000, significaría enviar cheques a más de 80 millones de estadounidenses: es decir que por lo menos la mitad de los que se beneficiaron con el primero quedarían por fuera. según la Ley CARES, se enviaron más de 159 millones de pagos antes del 3 de junio, según AARP.

Muchos apuntan a que el alivio pudiera ser entonces para aquellos que ganan $40,000 al año o menos, lo que sería una gran noticia sobre los controles de estímulo hoy en día que el Partido Republicano apunta a una eliminación mucho más baja para la próxima ronda de pagos.

Múltiples fuentes dicen que McConnell no solo arrojó la cifra de $40,000 como un dato al azar sino que el consenso dentro del Partido Republicano está avanzando en esa dirección, lo que limitaría drásticamente la elegibilidad de los cheques.

Forbes escribió que los comentarios de McConnell sobre las personas que ganan menos de $40,000 no deben “pasarse por alto”.



A big change in the cut off, but still includes a lot of households.

The number of households that benefit will depend on the phase-out rate, but more than 80 million households report income under $40,000. https://t.co/HJhtFGzLLy

— Kyle Pomerleau (@kpomerleau) July 6, 2020