¿Rusia ganó carrera por la vacuna del COVID-19?: ¡ya la tienen y la usarán desde agosto!

El coronavirus se ha convertido en la peor pandemia de la humanidad desde el brote de la conocida Fiebre Española de 1918. Con casi 17 millones de contagios conocidos y 664,000 muertes, el COVID-19 ha puesto en ascuas al mundo entero, que desde el comienzo de la pandemia sabe que la única manera de contrarrestar los efectos de ese mal es con una vacuna.

Ha sido tal la carrera para producir la vacuna del COVID-19, que cientos de investigadores y laboratorios se han sumado con proyectos desde varios en China, el de la Universidad de Oxford, y los de la firma Moderna y Pfizer en Estados Unidos, entre otros, que han mostrado progreso, advirtiendo que muy probablemente a este lado del globo, la vacuna estará lista para usar en enero del 2021.

Pero de manera sorpresiva, y en medio de esa batalla entre los laboratorios y países para lograr la vacuna que ponga freno al coronavirus, Rusia acaba de asegurar que ya la tiene y que está tan adelantada, que empezara a usarla en unos días.

Rusia: vacuna contra la Covid-19 ha demostrado buenos resultadosEl gobierno de Rusia calificó de exitoso los ensayos clínicos de una posible vacuna contra la Covid-19. De acuerdo a los especialistas, durante los ensayos clínicos se demostró la confiabilidad de esta vacuna, que es similar al nivel de seguridad que las vacunas que se encentran en el mercado. Este proceso de los ensayos clínicos comenzó el pasado 18 de junio con el objetivo de evaluar y verificar las dosis que deben de ser empleadas en las personas. En la investigación participaron 38 voluntarios, de los cuales algunos presentaron reacciones leves como fiebre, dolores de cabeza, entre otros, mismos que desaparecieron poco después. Se espera que para septiembre pueda comenzarse a producir esta vacuna. teleSUR. https://videos.telesurtv.net/video/829169/rusia-vacuna-contra-la-covid-19-ha-demostrado-buenos-resultados/ 2020-07-13T16:29:16Z

Esa fue la revelación del Gobierno Ruso, según reportan varios medios como Infobae, donde se asegura que los rusos incluso presumieron que le ganaron la carrera a Estados Unidos, aunque cabe advertir que la etapa de pruebas aun no ha concluido, pero se lanzarán a usarla desde agosto, en concreto el día 10. “EEUU también se sorprendió con el Sputnik”, dijeron.

CNN confirmó además que autoridades rusas se mostraron optimistas de que en dos semanas la vacuna esté lista para empezar a inyectarse.

Russia intends to be first in the world to approve coronavirus vaccineRussia intends to be the first in the world to approve a coronavirus vaccine, despite concerns about its safety, effectiveness and whether the country has cut essential corners in development. CNN's Matthew Chance reports. #CNN #News 2020-07-29T01:57:27Z

“Es un momento como el del Sputnik”, dijo a CNN Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia, que invierte en las vacunas, comparando el logro anunciado con el lanzamiento del primer satélite espacial en 1957, antes que Estados Unidos. “Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik. Es lo mismo con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero”, dijo el funcionario.

La agencia de noticias Reuters destacó que Rusia defiende su vacuna asegurando que es segura y exitosa, y desestimó los temores sobre el producto. Al mismo tiempo mencionó que fue creada por el Instituto de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú en asocio con la Universidad de Sechenov.

Rusia concluye pruebas de vacunas contra coronavirusEl gobierno de Rusia informó haber realizado los primeros ensayos clínicos en seres humanos de una vacuna contra el coronavirus, mismos que serán completados a finales de julio.

La vacuna se probó ya en varios pacientes, e incluso entre militares que no presentaron ninguna reacción y fueron dados de alta.

Dmitriev explicó que para que la vacuna sea plenamente efectiva, se necesitará de dos dosis y serán los trabajadores esenciales en primera línea de riesgo los primeros que podrán recibirla.

Sobre la rapidez con que la están presentando, ya que apenas esta semana terminarán su fase 2 de pruebas y esperan terminar la fase 3 antes del 10 de agosto, (contrario a las exigencias de que esa fase dure meses) y las preocupaciones de que no haya cumplido todos los protocolos de seguridad, los rusos tienen una explicación.

Dmitriev dijo que fue más rápida porque se trabajó sobre una vacuna existente contra el ébola y MERS y se hicieron modificaciones.

