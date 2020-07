Reportan escases de monedas en EE.UU: ¿cuál es la razón y qué problemas está causando?

El COVID-19 está poniendo a prueba el viejo adagio, “El efectivo es el rey”, ya que una economía tensa combinada con menos gastadores y más formas de efectivo sin contacto, están haciendo que las empresas experimenten una escasez de una forma de moneda fuerte: las monedas.



El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, también conocido como “The Fed”, trabaja en estrecha colaboración con la Casa de la Moneda de los Estados Unidos para monitorear y mantener ciertos niveles de inventario de monedas y ha emitido una serie de declaraciones sobre por qué está ocurriendo la escasez y qué se está haciendo para abordarlo.

Las empresas también están tratando de mitigar la escasez a medida que atraviesan una recesión económica que ha hecho que las divisas fuertes estén mucho menos disponibles.

This week I saw a sign at a Starbucks an hour outside of dc and no idea about any coin shortage. pic.twitter.com/aPmLswRgNf

— Scott Talan (@talan) July 14, 2020