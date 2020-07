¿Que opinan nuestros representantes hispanos sobre la Ley HEALS? ¿Se aprobará?

El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, anunció este lunes por la tarde que la próxima propuesta de paquete de estímulo de coronavirus de los republicanos se llamaría la Ley “HEALS”.

“Eso es salud, asistencia económica, protección de responsabilidad y escuelas”, dijo McConnell durante un discurso en el piso del Senado. Además, describió la Ley HEALS como un “borrador a medida y dirigido que irá directamente al corazón de las tres crisis distintas que enfrenta nuestro país: niños, empleos y atención médica”.



¿Qué opinan los representantes hispanos demócratas?

Un gran cambio con esta ronda de pagos es que la Ley HEALS ampliará los pagos para ciertos dependientes. Según la Ley CARES, los $500 adicionales para dependientes se limitaron a aquellos con niños menores de 17 años. El senador Grassley explicó el lunes por la tarde que la Ley HEALS proporcionará esos $500 adicionales a “contribuyentes con dependientes de cualquier edad”.

En respuesta, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, pidió a los republicanos que descarten su enfoque y en su lugar utilicen la Ley HEROES como punto de partida para las negociaciones con los demócratas.

“Los demócratas hemos estado esperando negociar con nuestros colegas republicanos durante más de dos meses”, dijo Schumer en un discurso en el Senado. Tal como reporta Univision, ahora se deberá dar inicio a las conversaciones bipartidistas para llegar a un acuerdo lo antes posible.

Por otro lado, el representante demócrata Jimmy Gómez, escribió en su cuenta de twitter:

“Recortar el beneficio de desempleo a $200 por semana es “bastante generoso” afirma el “sin tacto” easesor “multimillonario” de Trump @larry_kudlow. El #HeroesAct, aprobado hace 11 semanas en la Cámara, extiende los pagos de $600 / semana hasta el próximo enero”, expresa Gomez.

Cutting federal unemployment insurance to $200/week is “quite generous,” says out-of-touch multimillionaire Trump advisor @larry_kudlow.#WorkingFamilies & @HouseDemocrats disagree. The #HeroesAct — passed 11 weeks ago in the House — extends $600/week payments through next Jan. https://t.co/rzxqD7jAch pic.twitter.com/YtjTn4BQOl — Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) July 27, 2020

Cabe recordar que los republicanos mantendrán los parámetros de la primera ronda de cheques, dejando fuera nuevamente a familias indocumentadas y mixtas desafortunadamente.

Linda Sánchez también manifestó su desacuerdo con la propuesta republicana, y citando varios encabezados de CNN, escribió: “$ 200 / semana no cubre las facturas ni pone comida en la mesa.”

$200/week doesn't cover the bills or put food on the table. My response to this Republican plan rhymes with "fELL sNOw." https://t.co/7JuOSX7omy — Rep. Linda Sánchez (@RepLindaSanchez) July 28, 2020

Otra de las propuestas que Sánchez criticó fue la inclusión de fondos para el diseño y construcción de una nueva sede del FBI a pedido de la administración Trump. “¿Qué tal si a cambio mantenemos a las personas en sus hogares?”, expresó la democracia.

How about we keep people in their homes instead. https://t.co/pS7oPKNWa1 — Rep. Linda Sánchez (@RepLindaSanchez) July 28, 2020

“Los republicanos del Senado bloquearon nuestro proyecto de ley de alivio COVID por DOS meses. Ahora están llegando en el último minuto con una propuesta que recorta las líneas de vida que han ayudado a los floridanos del sur. Esto es inaceptable. Y no es lo que mis electores me han dicho que necesitan o esperan”, escribió Debbie Mucarsel-Powell en su cuenta de Twitter.

Senate Republicans blocked our COVID relief bill for TWO months. Now they’re coming in at the last minute with a proposal that slashes the lifelines that have helped South Floridians. This is unacceptable. And it’s not what my constituents have told me they need or expect. — Rep. Debbie Mucarsel-Powell (@RepDMP) July 27, 2020

También hay que tener presente que el plan republicano no incluirá ningún dinero para los gobiernos estatales y locales que se hayan visto afectados durante la pandemia, pero la Ley HEROES destinaría $3 billones para esto.

¿Qué contestan los republicanos

“Con elecciones a menos de 4 meses, los demócratas iban a atacar cualquier cosa que propusiéramos ayer”, expresó el senador republicano Marco Rubio. “Al final debemos pasar algo. Y para aprobarlo se requerirán votos del Partido Republicano y Demócrata en el Senado, la aprobación de la Cámara controlada por los Demócratas y la firma de un Presidente republicano”, agregó.

With elections less than 4 months away the Democrats were going to attack whatever we proposed yesterday. In the end we must pass something. And to pass it will require GOP & Dem votes in Senate,approval from Dem controlled House & the signature of a Republican President. pic.twitter.com/fbTFD2t8Xk — Marco Rubio (@marcorubio) July 28, 2020

El mismo Marco Rubio presentó este lunes una normativa para entregar préstamos adicionales a pequeños negocios con un plazo de pago de hasta 20 años y un interés de apenas el 1%,basado en los préstamos PPP años pequeños empresarios. El proyecto también está por discutirse.

Next Monday I will be releasing our proposal for a 2nd round of #PPP loans to help #smallbusiness pay workers & survive the pandemic. This second round is only for business with less than 300 employees & who have had at least a 50% loss of revenue. Some early details in video pic.twitter.com/pgtJZCKaol — Marco Rubio (@marcorubio) July 23, 2020

Aún quedan varios temas por resolver mientras continúan las negociaciones en los siguientes días. Sin embargo, todo indica que antes del 7 de agosto podría tenerse ya confirmada una noticia sobre la Ley HEALS, bien sea en su versión original o con las modificaciones que sean producto de las discusiones y negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso. ¿Se logrará este cometido del que dependen las vidas de millones de americanos?. Estaremos informando al respecto.