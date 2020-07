Presentan cargos a Amy Cooper, la mujer en incidente racial en el Parque Central

La mujer que le llamó la policía a un hombre negro en el Parque Central en mayo después de que este le pidiera que le pusiera correa a su perro está siendo acusada de reportar falsamente un incidente, según la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. Amy Cooper se enfrenta a cargos por delitos menores por la llamada a la policía alegando que un hombre negro estaba amenazando su vida.

Un video del incidente se hizo viral después de que la hermana del hombre, Melody Cooper, lo publicara en su Twitter. El video también fue publicado en la página de Facebook de Christian Cooper, donde cuenta su versión de la historia.

Según Christian, tuvieron una breve conversación en la que el le pidió que le pusiera una correa a su perro o lo llevara a otra zona para que pudiera correr, ya que no se permitía perros sin correa en el Ramble, una zona de reserva natural en Central Park donde ocurrió el incidente. Ella no quería hacer ninguna de las cosas que Christian pidió, según su relato, así que comenzó a filmar la conversación.

Amy Cooper le pidió que dejara de filmar y cuando Christian se negó, dijo que llamaría a la policía.

“Les voy a decir que hay un hombre afroamericano amenazando mi vida”, dijo.



La oficina del fiscal de Nueva York emitió una declaración el lunes diciendo: “Hoy nuestra Oficina inició el procesamiento de Amy Cooper por reportar falsamente un incidente en el tercer grado. Nuestra oficina proporcionará al público información adicional a medida que avance el caso. En este momento me gustaría animar a cualquier persona que ha sido blanco de informes falsos ponerse en contacto con nuestra oficina. Estamos firmemente comprometidos a responsabilizar a los autores de esta conducta”.

