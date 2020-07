[VIDEO]: Pareja causa furor al usar máscaras de esvástica en un Walmart de Minnesota

Un video de una pareja de Minnesota de compras en Walmart se está volviendo viral después de que fueron vistos luciendo máscaras faciales de esvástica mientras insultaban a los compradores.

Raphaela Mueller, vicaria de una parroquia del suroeste de Minnesota, filmó al hombre de 59 años y a la mujer de 64 años en el Marshall Walmart el 25 de julio, informó el Star Tribune. El clip de aproximadamente dos minutos muestra a los compradores enfrentándose a la pareja mientras compran sus artículos en una caja registradora.

Mueller subió el video a Facebook, escribiendo:

“Editada, ya que esto ira mucho más lejos de lo que pensaba (y los trolleadores y haters están empezando a salir): Nací y crecí en Alemania, y crecí escuchando sobre mi bisabuela que luchó en la clandestinidad contra la primera ola de nazis en los años 30 y 40. Permítanme hacer esto abundantemente claro de una vez por todas – LA ESVÁSTICA ES UN SÍMBOLO DE ODIO Y NO SE VUELA EN BANDERA, NO SE LLEVA EL SÍMBOLO EN NINGUN LUGAR EN EL CUERPO, NO SE UTILIZA NI SE DEFIENDE ESTE SÍMBOLO, NUNCA. FIN DE HISTORIA.”



Desde entonces, el vídeo ha sido compartido más de 2,000 veces y tiene más de 2,400 comentarios.

Oficiales de la policía local entregaron a la pareja avisos de entrada, y una advertencia de arresto si regresaban, continuó el Star Tribune.

El hombre y la mujer no identificados “se fueron sin incidentes y los cargos no fueron aplicados”, dijo el periódico.

Walmart emitió una declaración a KARE más tarde esa noche condenando el incidente:

Lo que pasó hoy en nuestra tienda en Marshall, MN es inaceptable. Nos esforzamos por proporcionar un ambiente de compra seguro y cómodo para todos nuestros clientes y no toleraremos ninguna forma de discriminación o acoso en ningún aspecto de nuestro negocio. Estamos pidiendo a todos que usen coberturas faciales cuando entren en nuestras tiendas por su seguridad y la seguridad de los demás y es lamentable que algunas personas hayan tomado esta pandemia como una oportunidad para crear una situación angustiosa para los clientes y asociados en nuestra tienda.

Esto es lo que necesita saber:

La pareja tiene prohibida la entrada a la tienda por lo menos un año

En el video, se escucha a un hombre fuera de la cámara diciéndole a la pareja: “Están enfermos. Tienen una enfermedad, no pueden ser americanos y usar esa máscara”.

La mujer entonces se voltea y le muestra el dedo medio a la cámara.

El segundo hombre fuera de la cámara dice: “Mi abuelo mató nazis”, a lo que la mujer responde con enojo que “no soy nazi”.

“Si votas por Biden, vas a vivir en una Alemania nazi”, exclama.

Múltiples transeúntes exigen que la mujer y su pareja se quiten las máscaras.

Un hombre fuera de la cámara caracteriza los pañuelos adornados con esvástica como “increíblemente ofensivos”.

La policía le dijo a KARE que fueron llamados al Walmart alrededor del mediodía por una queja de que las máscaras de la pareja estaban causando un disturbio.

Walmart confirmó que los avisos emitidos a la pareja les impiden visitar cualquier Walmart durante al menos un año, KARE continuó.

A la pareja se le ofreció máscaras desechables como alternativa

En una declaración obtenida por el Seattle Times, Walmart reveló que la administración de la tienda ofreció a la pareja máscaras desechables, pero se negaron.“La administración de la tienda ofreció a las personas máscaras faciales desechables como una alternativa, pero se negaron. Los individuos se volvieron beligerantes y se les pidió que abandonaran la tienda por parte de la administración de la tienda”, dijo la compañía.

El periódico informó que el 25 de julio fue el primer día de la orden ejecutiva del gobernador de Minnesota Tim Walz que requería máscaras en las empresas y espacios públicos interiores para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. Las máscaras ya son un requisito para los clientes en Walmart, añadió el medio.

El video ha suscitado indignación en las redes sociales

Muchos han usando su Twitter y otras plataformas de medios sociales para expresar su enojo por el comportamiento de la pareja.

Mientras que algunos tomaron la oportunidad para condenar a los partidarios del presidente Donald Trump, otros afirmaron que se le debería prohibirla entrada a la tienda a la pareja de por vida.

A continuación algunas de las respuestas en Twitter:

