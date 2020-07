Paquete de estímulo COVID-19: “Diablos, NO!”, dice un alto senador republicano ¿Quien fue?

El debate sobre el segundo paquete de estímulo COVID-19 está provocando la disidencia en las filas republicanas. Algunos senadores republicanos prominentes cuestionan el gasto de $ 1billón de dólares o más que implicaría el paquete, dejando las negociaciones tambaleándose. Entre ellos está el senador Ted Cruz de Texas, quien fue muy agudo al compartir sus pensamientos sobre un segundo paquete:

Hoy, durante el almuerzo, pregunté a mis colegas republicanos: “¿Qué demonios estamos haciendo?”, Dijo Cruz a CNN el 21 de julio. “Veremos dónde termina esto, todavía no conocemos los detalles de esta propuesta inicial, pero, como está escrito en este momento, sólo digo no, diablos no!”.

Cruz escribió en Twitter: “A medida que nuestra nación continúa trabajando a través de esta crisis económica y de salud pública sin precedentes, el Congreso debería centrarse en reabrir la economía y hacer que las personas vuelvan a trabajar. No pagando más efectivo de nuestra ya considerable deuda nacional”.

As our nation continues to work through these unprecedented public health and economic crises, Congress should focus on reopening the economy and getting people back to work. Not shoveling more cash onto our pile of national debt. pic.twitter.com/a4X0UAwkKn — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) July 22, 2020

El senador Rand Paul también tuvo algunas palabras de acerca del paquete.

El Senado controlado por el Partido Republicano está tratando de decidir qué incluir en un segundo paquete de ayuda. ¿Lo que está en juego? Si se aprueba un segundo pago directo de cheques de estímulo a los estadounidenses y en qué cantidad. Si extender los beneficios semanales de desempleo adicionales de $600 aprobados debido a la pandemia. Ya sea para aprobar el recorte de impuestos sobre la nómina que quiere el presidente Donald Trump. Ya sea para proporcionar protección de responsabilidad a lugares como universidades y escuelas para COVID-19. Y más.

Los republicanos “permanecieron profundamente divididos sobre varios puntos clave”, informó el New York Times.

La Cámara controlada por los demócratas aprobó previamente su propio plan de gastos de $3 billones, que era más generoso que la versión republicana cuando se trata de un segundo cheque de estímulo y beneficios de desempleo extendidos en particular.

Esto es lo que necesita saber:

El senador líder de la mayoría Republicana Mitch McConnell reconoció que no todos los miembros de su partido están a bordo

En un discurso, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el plan republicano debería contener una segunda ronda de cheques de estímulo, préstamos para pequeñas empresas y $105 mil millones para escuelas, según CNN.

Reconoció también que no todos los senadores republicanos estaban de acuerdo.

Le dijo a CNN que el plan republicano “goza de un apoyo bastante significativo entre los senadores republicanos”, pero “no de todos”.

Los republicanos en el Senado tienen solo tres semanas para resolver todo esto antes de entrar en el receso de agosto.

Rand Paul dijo que el almuerzo republicano sobre el paquete de estímulo fue una reunión de “Amigos de Bernie” y comparó a los republicanos con “demócratas socialistas”

Just came from Progressive Democrat, whoops, I’m mean Republican caucus:

They’re going to spend $105b more on education, more than we spend every year on the Dept of Education. Anyone remember when Reagan conservatives were for eliminating the Federal Dept. of Education? — Senator Rand Paul (@RandPaul) July 21, 2020

El senador estadounidense Rand Paul mencionó a los partidarios de Bernie Sanders al criticar el tono del almuerzo, donde los senadores republicanos estaban analizando qué incluir en el paquete de ayuda.

“Acabo de salir de una reunión que podría ser una especie “caucus progresivo de seguidores de Bernie”, dijo el senador Rand Paul (R-Kentucky), según The New York Times. “Estoy alarmado de que estemos hablando de gastar otro billón de dólares que no tenemos”.

Paul le dijo a The Washington Times: “Están hablando de gastar otro billón de dólares. Es fiscalmente irresponsable y deberían avergonzarse de sí mismos”.

Paul escribió en Twitter: “La mayoría de los republicanos ahora no son diferentes a los demócratas socialistas en lo que respecta a la deuda. Simplemente no les importa la deuda y se están preparando para agregar al menos otro billón de dólares en deuda este mes, sumado con los billones de principios de este verano”.

Agregó: “Acabo de llegar de un concilio demócrata progresivo, ¡vaya! Quiero decir, caucus republicano: Van a gastar $105 mil millones más en educación, más de lo que gastamos cada año en el Departamento de Educación. ¿Alguien recuerda cuándo los conservadores de Reagan estaban por eliminar el Departamento Federal de Educación?.

CNN informó que algunos senadores republicanos tampoco estaban entusiasmados con la propuesta de reducción de impuestos sobre la nómina.

Este es el artículo original de Heavy.com.