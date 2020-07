Muertes por COVID-19 siguen bajando: ¿es señal de que el virus se está yendo?

Por décima semana consecutiva, las muertes por coronavirus han disminuido, a medida que los casos se disparan en varias partes de los EE.UU., según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Pero una epidemióloga reconocida dice que una posible razón por la que las muertes no se han puesto al día con los casos, se debe a algo llamado sesgo en el tiempo de entrega, lo que tiene que ver con la afluencia actual de pruebas tempranas.

Ellie Murray, epidemióloga, profesora asistente en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston y editora asociada del American Journal of Epidemiology, publicó su teoría en un comentario en su Twitter el 6 de julio.

El sesgo del tiempo de entrega significa que el diagnóstico se realiza antes, por lo que la duración de una enfermedad parece más larga y la muerte parece llegar más tarde.

Murray desglosa una teoría sobre la baja tasa de mortalidad, mientras que los casos de COVID-19 están en su punto más alto de todos los tiempos, calificando esa situación como “un ejemplo en el sesgo del tiempo de entrega”.

Según Murray, “el sesgo del tiempo de entrega probablemente esté contribuyendo al retraso entre los casos y las muertes“.

La epidemióloga dice que, esencialmente, muchas pruebas tempranas están encontrando personas en las etapas iniciales de la enfermedad, mientras que antes las únicas personas que se hicieron la prueba ya estaban muy enfermas y en las etapas posteriores de la enfermedad.

THINK LIKE AN EPIDEMIOLOGIST: why are COVID deaths *still* not going up 3 weeks after case counts started increasing? There are many possible explanations, but one I haven’t seen mentioned is the impact of widespread testing on *early detection*.

“Si ha escuchado sobre el sesgo del tiempo de entrega, probablemente sea en el contexto de programas de detección, como mamografías, colonoscopias, etc. La idea es que cuando se comienza a detectar activamente el cáncer, termina diagnosticando a las personas ‘antes’ de lo que normalmente habrían sido diagnosticadas. Ese tiempo adicional (de anticipación) hará que parezca que las personas que se hacen la prueba viven más que las personas que no se hacen la prueba, incluso si la prueba no cambia nada sobre cómo progresa su cáncer”, Murray explicó.

#COVID deaths are now increasing in states w/ sharply rising cases. Let's stop looking at grouped national data.

I love @EpiEllie but the COVID deaths ARE now increasing in FL, TX, AZ. Let's stop confusing people by averaging across large geographical areas. https://t.co/4MyjNMucC4 pic.twitter.com/sCQxkNY74S

— A Marm Kilpatrick (@DiseaseEcology) July 7, 2020