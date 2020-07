Muere Kenny Tancredi “Blue622”: ¿de qué murió el streamer?

Kenny Tancredi, también conocido como Blue622, un popular streamer de Twitch, quien cumplió 30 años el 22 de junio, murió “inesperadamente” el 4 de julio en Budd Lake, New Jersey.

Según el obituario de Kenny, trabajó como ingeniero de redes y “tenía una afiliación natural con todo lo relacionado con la tecnología”. El tributo continúa describiendo al streamer convirtiendo su pasión por los juegos en una actividad empresarial. En el momento de su muerte, el joven tenía más de 45,000 seguidores en Twitch.

Además de la tecnología y los juegos, era un apasionado de los animales, los deportes acuáticos y el snowboard, también le apasionaba “hacer reír a todos”.

Una oración en el obituario dice: “Kenny conquistó muchos desafíos a lo largo de su corta vida, pero no pudo vencerlos a todos, a pesar de que dio una buena pelea”.

Tancredi estudió informática y redes en el Instituto Anthem en Jersey City, Nueva Jersey, según su página de Facebook y se graduó de la escuela en 2014 y en su sección Acerca de, enumeró su cita favorita como una línea de la película de 2001 Johnny Depp, “Blow”.

La cita dice: “Jesucristo. Cómo se ha convertido irreparablemente mi vida. Siempre es el último día del verano y me he quedado afuera en el frío sin puerta para volver a entrar. Te concederé que he tenido más de mi parte de momentos conmovedores”.

“La vida pasa a la mayoría de las personas mientras hacen grandes planes para ello. A lo largo de mi vida, he dejado pedazos de mi corazón aquí y allá. Y ahora, casi no hay suficiente para mantenerse con vida. Pero forzó una sonrisa, sabiendo que mi ambición excedió por mucho mi talento. No hay más caballos blancos o bellas damas en mi puerta”.

En su página de Twitter, el joven dijo que era un streamer de Twitch y un “dank memer”, y en su último tweet rindió homenaje a su compañero de Twitch, Byron Bernstein, también conocido como Reckful, de 31 años, quien murió como resultado del suicidio el 2 de julio.

Kenny tuiteó: “Acabo de escuchar las noticias sobre Reckful… Era una persona increíble con un gran corazón y lo extrañaremos. Si te sientes mal, busca ayuda. Si crees que a nadie le importas, quiero que sepas que a mi sí. DM siempre está abierto”.

La última vez que el muchacho transmitió en vivo en Twitch fue el 1 de julio, según su perfil. El era un streamer de Grand Theft Auto. Además de Blue622, también pasó por el apodo Boe Jangles. Su video final se tituló: “Boe regresa para apoderarse de la ciudad”.

Tancredi escribió en su sección de biografía en su página de Twitch que comenzó su vida de juego entreteniéndose con la Super Nintendo y se “enganchó”, también dijo que le gustaba jugar un juego de disparos en primera persona y “juegos basados en habilidades”. Enumeró sus juegos principales como Grand Theft Auto, Apex y Counter-Strike: Global Games.

A medida que se difundió la noticia de la muerte del joven, sus compañeros de Twitch y los fanáticos han recurrido a Twitter para presentar sus respetos.

El funeral del joven se llevará a cabo el 13 de julio.

