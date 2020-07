1.5 millones de maestros están en mayor riesgo ante el COVID-19: ¿por qué?

Mientras las comunidades de los Estados Unidos se enfrentan a la posibilidad de reabrir las escuelas para la enseñanza presencial, un estudio dice que muchos maestros podrían estar en mayor riesgo si contraen COVID-19.

En el reporte, presentado este mes de julio del 2020, la fundación Kaiser Family descubrió que “uno de cada cuatro maestros (24%, o alrededor de 1,47 millones de personas), tienen una afección que los pone en mayor riesgo de enfermedad grave por coronavirus”.

A medida que la nación continúa luchando por contener la propagación del coronavirus, existe un debate considerable sobre cuándo y cómo reabrir las escuelas. La educación es principalmente una preocupación estatal y local, y aunque han recibido orientación mixta de los funcionarios federales, las decisiones sobre la reapertura se tomarán a nivel estatal y local”, halló el estudio, elaborado por varios autores.

Las escuelas de Nueva York permanecerán cerradas hasta el fin del año escolar | Noticias Telemundo

El estudio utilizó los factores identificados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que aumentaron el riesgo de “enfermedad grave” si las personas con esas condiciones se enfermaban con coronavirus.

Esas enfermedades incluyen “varias afecciones de salud, como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad cardíaca, asma moderada o severa, tener un índice de masa corporal (IMC) mayor de 40 o tener un sistema inmunológico comprometido, lo que para ejemplo, puede ocurrir durante el tratamiento del cáncer”, escribieron los investigadores. “Tener 65 años o más también se considera un factor de riesgo”.

Los mismos investigadores encontraron previamente que uno de cada cuatro trabajadores también tiene un mayor riesgo con el COVID-19. Señalaron que los niños corren menos riesgo de enfermedades graves que los adultos, pero señalaron que las escuelas también están pobladas de maestros y miembros adultos en el personal.

¿Es seguro abrir las escuelas en medio de la pandemia? | Noticias Telemundo

Otro de los descubrimientos del informe es que el 24 por ciento o 1.47 millones de maestros tenían una condición que los pone en mayor riesgo, casi lo mismo que los trabajadores en general. Sin embargo, las escuelas presentan preocupaciones especiales.

“El desafío para los sistemas escolares y para los maestros en particular es el gran volumen de tráfico y los espacios reducidos en muchos entornos escolares, lo que puede hacer que el distanciamiento social sea un desafío significativo en muchos entornos. Para los maestros de mayor riesgo, el fracaso en lograr condiciones de trabajo seguras podría tener resultados muy serios”, dijeron los autores del reporte.

Los CDC han publicado extensas pautas para las escuelas

En todo Estados Unidos, los distritos escolares están tomando decisiones diferentes. Algunos van completamente en internet, otros han optado por clases completamente presenciales. Algunos están haciendo un enfoque híbrido, por lo que los CDC han publicado extensas pautas para ayudarlos.



“A medida que algunas comunidades en los Estados Unidos abren escuelas de kínder a grado 12, los CDC ofrecen las siguientes consideraciones sobre las formas en que las escuelas pueden ayudar a proteger a los estudiantes, maestros, administradores y personal y retrasar la propagación del COVID-19″, escribió el CDC.

“Las escuelas pueden determinar, en colaboración con los funcionarios de salud estatales y locales en la medida de lo posible, si implementar estas consideraciones y cómo hacerlo, mientras se ajustan para satisfacer las necesidades y circunstancias únicas de la comunidad local. La implementación debe guiarse por lo que sea factible, práctico, aceptable y adaptado a las necesidades de cada comunidad”.

Los CDC agregaron:

“Cuantas más personas interactúen con un estudiante o miembros del personal, y cuanto más larga sea la interacción, mayor será el riesgo de propagación del COVID-19. El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta en los entornos escolares de la siguiente manera:

-Riesgo más bajo: los estudiantes y los maestros participan en clases, actividades y eventos solo virtuales.

-Más riesgo: clases pequeñas, en persona, actividades y eventos. Los grupos de estudiantes permanecen juntos y con el mismo maestro durante los días escolares y los grupos no se mezclan. Los estudiantes permanecen al menos a 6 pies de distancia y no comparten objetos (Ej., Estructuras de clase híbridas virtuales y presenciales, u horarios escalonados, rotados para acomodar clases más pequeñas).

-Riesgo más alto: clases, actividades y eventos de tamaño completo en persona. Los estudiantes no están separados, comparten materiales de clase o suministros, y se mezclan entre clases y actividades.

Expertos hablan sobre la reapertura de las escuelas | Un Nuevo Día | Telemundo

Una serie de medidas que aumentan la seguridad, según los CDC, incluidos los tapabocas. “Enseñe y refuerce el uso de revestimientos faciales de tela. Las cubiertas faciales pueden ser un desafío para los estudiantes (especialmente los más chicos) en entornos de todo el día, como la escuela. El personal y los estudiantes (en particular, los estudiantes mayores) deben usar protectores para la cara como sea posible, y son más esenciales en momentos en que el distanciamiento físico es difícil”, escribió la agencia.

