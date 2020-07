La madre de Vanessa Guillén visita a Trump: ¿Qué prometió el presidente?

“Lo único que pido es justicia’, reclamó entre sollozos Gloria Guillén, madre de Vanessa Guillén al mandatario Donald Trump en la Casa Blanca.

El presidente parecía conmovido ante el dolor de esta familia que perdió a su hija de 20 años, quien fue brutalmente asesinada en el cuartel de Ft. Hood, Texas y su búsqueda angustiosa de dos meses asesinada culminó con el hallazgo de sus restos, descuartizados y enterrados en un campo cercano a la base militar. El sospechoso se suicidó y su novia, cómplice en la maniobra de desmembrar y ocultar el cuerpo está detenida.

Como reporta Imelda Garcia, para The Dallas News el presidente recibió en la Oficina Oval a los padres y las hermanas de Vanessa Guillén, y a la abogada de la familia.

La señora Gloria Guillén se sentó al lado del presidente y lideró el diálogo, entre la fortaleza de su mensaje y el gran dolor que no cesa por haber perdido a su hija la soldado Vanessa Guillen.

Allí frente a Trump le pidió claramente hacer caer el peso de la justicia a los culpables del crimen y a los responsables dentro de la organización militar por no haber actuado para protegerla: “Yo lo único que vengo a pedir es que se haga justicia para mi hija”, le dijo Gloria Guillén con sus manos en el corazón y llanto incontenible mientras hacía esta petición a Trump.

En la audiencia con Trump estuvieron presentes su esposo, sus dos hijas y la abogada de la familia, Natalie Khawam, quien narró al presidente los detalles de la muerte de la soldado de 20 años nativa de Houston, desde su desaparición el 20 de abril, hasta cuando se encontraron sus restos el 30 de junio.

El presidente en tono serio y conmovido dijo que ya se inició la investigación y que participan en ella diversas agencias federales.

Este es el reportaje completo de Al Rojo Vivo realizado por Diego Arias:

Familia de Vanessa Guillén se reúne con Trump y presenta proyecto de ley | Al Rojo Vivo | Telemundo

Trump de su propio bolsillo ofreció a la familia correr con los gastos del funeral de la soldado. “Yo puedo ayudarlos con el funeral. Yo puedo ayudarlos, económicamente”, les dijo el presidente.

Al salir de la Casa Blanca, la madre se mostró resuelta a no abandonar la causa de su hija y un poco más aliviada de haber podido dar su mensaje.

Fue un día activo para la familia Quirino también está en Washington para presentar ante el Congreso un proyecto de ley. Efectivamente en la mañana de este jueves la familia Guillén y la abogada Khawam presentaron el proyecto de iniciativa de ley llamado #IamVanessaGuillen.

El propósito de esta regulación es permitir que una agencia independiente a las fuerzas armadas reciba e investigue las denuncias de agresiones sexuales dentro del ejército para que puedan ser castigadas. Actualmente esto no es posible y la obligación de reportar casos de abuso debe ser únicamente ante un superior, motivo por el cual miles de casos no se reportan y se sufren en silencio, como se han evidenciado miles de testimonios de jóvenes militares que con el hashtag #IAmVanessaGuillen han unido sus voces para hablar sobre maltrato y abuso.

Sexual assault in the military. We know it's a problem. But the real problem is how victims are being systematically silenced. https://t.co/nK3fgVWggW #thatsaloud #IAmVanessaGiullen #MeToo @Podbreed @LadyPodSquad

Muchas víctimas, mucho dolor que ahora podrá tener una alternativa legal si el proyecto prospera.

This family deserves answers! Someone must be held accountable. Protect our soldiers. #IAmVanessaGiullen #JusticeForVanessaGuillen #IAmVanessaGuillenTheBill pic.twitter.com/tUmJcrdLyA

A las afueras del Capitolio la madre y las hermanas de Guillén también dejaron oír su clamor y expresaron su pena. Varios legisladores de Texas y California han dicho que promulgarán una ley similar.

La representante Jaymi Blanco se pronunció ante los hechos sucedidos en Washington:

Really glad to see @realDonaldTrump meeting with the family of Vanessa Guillen.

A month ago I attended a march for her and I can tell you that it will be something I will never forget. Powerful.

God bless her family and friends.#JusticeForVanessaGuillen #IAmVanessaGiullen

— Jaimy Blanco for Congress (@JaimyBlanco) July 30, 2020