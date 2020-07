El drama de niña mexicana secuestrada en NY para ser prostituida: ¿cómo la rescató su madre?

La policía de Nueva York tiene una unidad especial para perseguir organizaciones delictivas dedicadas al tráfico sexual de mujeres en contra de su voluntad, un delito que aunque a muchos no les quepa en la cabeza en pleno 2020 en la Gran Manzana, ocurre diariamente en esa urbe.

Y en un hecho que pareciera el terrible guión de una película de terror, una madre mexicana, de origen indígena, quien dejó su pueblo en Guerrero, México para buscar el sueño americano en la Ciudad de los Rascacielos, denunció la manera en la que presuntamente a su hija de 16 años la secuestraron en Brooklyn para convertirla en una esclava sexual.

Así lo narró Maurilia Espinabarrio, en un reportaje publicado por el periódico El Diario de Nueva York, donde aseguró que en el vecindario Sunset Park hay una organización que recluta a niñas y luego se las lleva con amenazas para ejercer la prostitución, y así habría hecho con su hija de 16 años, estudiante de 10 grado.

Cómo sobreviví al tráfico sexual en Estados Unidos | BBC Mundo

“Yo estaba bañando a mis dos niñas más pequeñas y mi hija mayor me dijo: ‘mamá, te quiero mucho’ y lo mismo hizo con mis niñas. Se veía rara. Yo le pregunte qué le pasaba, le dije que algo le pasaba y ella me dijo que nada, que todo estaba bien, pero estaba nerviosa. Nos fuimos a dormir, y a las 5:00 de la mañana vi que mi hija no estaba en la casa. Me angustié, llamé a la policía para que me ayudara a encontrarla y les dije que corría peligro, pero no me pusieron cuidado. Me dijeron que seguramente se había ido con un novio o algún amigo”, dijo la mexicana, manifestando que el NYPD no prestó atención a sus denuncias.

“Mi hija estaba secuestrada, la prostituyeron todos estos días y aunque yo desde el principio le dije a la policía quiénes sabían donde estaba mi hija, ellos me dijeron que esos muchachos que le señalé no tenían nada que ver con la desaparición y que mi hija se había ido por ella misma, que nadie la había secuestrado. No valemos nada, no hay autoridad aquí, ya ni para que hablar porque no hicieron nada y no van a hacer nada”, advirtió la adolorida madre.

La realidad de la trata de blancas hispanas en Estados Unidos – Noticiero Univisión

Y como si el presunto secuestro no fuera suficiente, la mujer mexicana narró la manera en que por sus propios medios logró que sus captores soltaran a su niña.

“Un señor me dijo: ¿usted es la mamá de Alejandra? Le dije que sí y me mostró un sitio. Me dijo, allá está su hija, Yo me alegré, dije: ‘bendito sea Dios’ encontré a mi hija, pero no estaba. Allá me dijeron: ‘le doy cinco días para que consiga $48 mil dólares’. Le dije: ‘deme pruebas’ y un tipo dijo ‘ni madres, usted verá si su hija lo vale o no. Si no me das la lana, la trueno'”, confesó al citado medio.



La señora Espinabarrio dijo que sin contar con el monto del elevado rescate que le exigían, debió vender sus cosas personales y el dinero que había ahorrado en 18 años viviendo en Nueva York para poder salvar a su hija.



El relato del la trata de personas y la prostitución en México | Noticiero | Noticias Telemundo

Tras enterarse del presunto hecho, la policía de Nueva York hizo un llamado a la presunta víctima a que presente su denuncia para que puedan hacer una investigación, pues inicialmente solo estaban manejando el caso como una desaparición de una menor de edad.



La madre asegura que tras pagar el rescate, su hija fue liberada en Fallsburg, en Upstate NY.

Human Trafficking In New York City (NYCUP)

“Ella fue entrevistada y la niña dijo que no quería decir con quien estaba ni dónde estaba. Es la primera vez que oímos estas denuncias de un secuestro y un rescate y lo que pedimos a la mamá es que si eso pasó así se acerque al cuartel y lo denuncie para poder empezar a investigar”, dijo un vocero de la Policía de Nueva York.

“Si hubo un crimen ahí, vamos a investigarlo, pero ellas deben reportarlo”.