Kodie Dutcher desaparecida en Wisconsin fue encontrada muerta. ¿cómo murió la niña?

Kodie Dutcher era una niña de 10 años de edad en Baraboo, Wisconsin, es recordada como “una niña increíblemente brillante, muy inteligente y amorosa”. Ella fue objeto de una Alerta Amber, y la comunidad se unió para ayudar a buscarla, se temía que se hiciera daño. Trágicamente, Kodie ahora ha sido encontrada muerta cerca de su casa.

Las autoridades no han dado más detalles sobre la muerte de la niña. Según WKOW-TV, su cuerpo fue encontrado en un campo de maíz por un helicóptero de la Guardia Nacional cerca de su casa en el área de 11th Street y County Highway T. La causa de la muerte aún no ha sido revelada. La policía compartió esa información en su página de Facebook y escribió que recibirán más detalles.

La familia de Kodie emitió una declaración que se leyó en voz alta en una vigilia en memoria de ella.

“Nos sorprendió la respuesta de esta comunidad. Desde el departamento de policía, hasta los voluntarios, el departamento de bomberos y EMS que se quedaron con nosotros toda la tarde, hasta los consejeros y otras personas que literalmente nos sostuvieron juntos mientras nuestro mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Kodie era una niña increíble y amorosa. Estamos desconsolados”.

La información obtenida de la búsqueda inicial de la residencia sugirió que Dutcher, quien recientemente se había mudado al área, había amenazado con autolesionarse, “se sospecha que Kodie tomó una cantidad desconocida de píldoras y puede ser suicida”, fue vista por última vez en un mono sin zapatos, porque todos estos estaban en la residencia, dijo la policía, entonces se realizó una búsqueda que incluyó equipos de drones.

“Los servicios de emergencia han revisado el área pero no han podido localizar a Kodie. Ella dejó atrás su teléfono celular y zapatos”, informó la policía.

El último contacto que la madre tuvo con su hija fue a las 4 pm a través de un video chat en las redes sociales. La madre descubrió que la niña había desaparecido cuando llegó a casa del trabajo alrededor de las 4:30 pm. Expresó a la policía que su hija estaba emocionada porque se suponía que iban a acampar en Minocqua con su familia el 7 de julio.

Para agravar las preocupaciones por el bienestar de Dutcher, ella dejó una nota desgarradora para su madre.

La nota decía: “Mamá, te amo, pero no puedo hacerlo. Adiós”, según Fox 6. La policía confirmó en la conferencia de prensa que la niña dejó una nota amenazando con autolesionarse. Todavía están investigando los medicamentos recetados y cuáles fueron y la cantidad tomada.

La policía de Baraboo dijo que la madre tenía un control estricto de las redes sociales de la niña y no notó nada fuera de lo común.

No se había publicado nada desde el último momento en que tuvo contacto con la familia.

El jefe de policía, Mark Schauf, emitió un comunicado después de la desgarradora muerte de la niña.

“Todas las personas que nos llamaron o nos contactaron tenían una simple pregunta para nosotros: ‘¿Qué necesitas o qué puedo hacer?’ Nuestras necesidades hoy son simples. Cuidarse el uno al otro. Tal vez podamos llevar el amor mostrado por una niña que pocos de nosotros conocíamos en la comunidad en general y ser mejores hoy con la esperanza de un mañana mejor. Kodie merece eso de nosotros.

Gracias al Departamento de Policía y a toda la ciudad de Baraboo a todos los que dieron tan incansablemente su tiempo, talento y personalidad en este difícil período”.

Amber Alert Wisconsin dio esta información sobre Dutcher:

FECHA Y HORA ÚLTIMA VISITA: 07/06/20 a las 4:00 pm

ÚLTIMA UBICACIÓN: 1100 Block 12th Street – Baraboo

DE DONDE ES LA NIÑA: Baraboo, WI

La alerta también decía que la niña “se cree que está a pie”.

La reportera, Amelia Jones de NBC15 informó que los miembros de la familia están preocupados de que la niña estuviera sufriendo acoso escolar y que su estado de ánimo haya cambiado últimamente.

Sin embargo, la policía dijo que la niña no había mostrado signos de autolesión recientemente, aparte de la nota. La familia se mudó al área de Baraboo en abril desde fuera del estado, por lo que no conocen a muchas personas en el área, según la policía de Baraboo, quien describió a la madre de la niña como angustiada y muy cooperativa. Kodie parecía feliz en Baraboo, pero no estaba en la escuela el tiempo suficiente para establecer amigos en el área debido a que COVID-19 afectaba la temporada escolar, dijo la policía.

