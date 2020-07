Hospitalizan a la jueza Ruth Bader: ¿qué tiene la magistrada de la Corte Suprema?

La jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, continúa hospitalizada, luego de ser internada el lunes por la noche después de experimentar fiebre y escalofríos, según informó la productora de C-SPAN Nicole Ninh.

“La jueza Ginsburg fue ingresada al Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, esta mañana temprano para el tratamiento de una posible infección”, mencionó el comunicado.

“Ella fue evaluada inicialmente en el Hospital Sibley Memorial, en Washington D.C. anoche, después de experimentar fiebre y escalofríos”, continuó el comunicado. “Se sometió a un procedimiento endoscópico en Johns Hopkins esta tarde para limpiarse un stent de conducto biliar que se colocó en agosto pasado. La jueza descansa cómodamente y permanecerá en el hospital, durante unos días para recibir tratamiento antibiótico por vía intravenosa”.

La jueza Ginsburg, de 87 años, fue nombrada a la Corte Suprema por el expresidente Bill Clinton. Después de prestar juramento el 10 de agosto de 1993, se convirtió en la segunda mujer en la corte de justicia. A lo largo de su historia, se ha recuperado de numerosas enfermedades. Ginsburg ha lidiado con cuatro episodios de cáncer, incluidos el cáncer colorrectal, pancreático y pulmonar. Sin embargo, en enero, orgullosamente le dijo a The Washington Post que estaba “libre de cáncer”.

Ginsburg fue hospitalizada en mayo por una afección de la vesícula biliar.

El 4 de mayo, la jueza de la Corte Suprema fue internada en el Hospital Sibley en Washington D.C. por una “afección benigna de la vesícula biliar”, que causó una infección. Los médicos dijeron que tenía un cálculo biliar que bloqueaba su conducto cístico, según informó Fox News.

El 5 de mayo, Ginsburg se dirigió al Hospital Johns Hopkins para el tratamiento no quirúrgico de la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula biliar.

“La jueza descansa cómodamente y planea participar en la teleconferencia de argumentos orales mañana por la mañana remotamente desde el hospital”, dijo la Corte Suprema en un comunicado.



Debido al coronavirus, todos los jueces de la Corte Suprema participarían por teleconferencia, por lo que Ginsburg no perdió el ritmo a pesar de su revés médico.



La declaración completa de la Corte Suprema dijo: “La jueza Ruth Bader Ginsburg se sometió a tratamiento no quirúrgico por colecistitis aguda, una afección benigna de la vesícula biliar, esta tarde en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Tras argumentos orales el lunes, el juez se sometió a pruebas ambulatorias en el Hospital Sibley Memorial en Washington, D.C., que confirmaron que sufría de un cálculo biliar que había migrado a su conducto cístico, bloqueándolo y causando una infección. Ella espera permanecer en el hospital por un día o dos. Se proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles”.

Twitter se lleno de buenos deseos por la recuperación rápida de la querida jueza Ginsburg.

Apodada como la “Notoria RBG”, Ginsburg ha acumulado millones de fanáticos a lo largo de su tiempo histórico en el banquillo.

Mike Davis, ex abogado principal del Comité Judicial del Senado tuiteó: “La jueza Ginsburg es una persona muy fuerte, y sin duda volverá a trabajar muy pronto. Oraciones por su pronta recuperación”.

La actriz Michelle Rodríguez tuiteó: “Si [alguna vez] hubo un símbolo de Gracia, Ética y Resiliencia, es RGB. Qué alma tan poderosa, enviando amor y luz para la jueza Ginsburg”.

