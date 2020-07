Alarma tras desaparición de joven de 18 años cuando su auto quedó sin gasolina: ¿quién se llevó a “Gia” Fuda?

Giovanna “Gia” Fuda es la adolescente de Washington que está desaparecida en Skykomish. Fuda, de 18 años, fue vista por última vez el 24 de julio pasado. Las autoridades creen que su desaparición es un asunto “sospechoso”. Skykomish se encuentra a menos de 70 millas al oeste de Seattle.

La Oficina del Sheriff del Condado de King, dijo en un mensaje de Twitter el 26 de julio, que el automóvil de Fuda, un Toyota Corolla 2008, estaba ubicado al oeste de Stevens Pass, en la autopista US 2. Cualquier persona con información sobre el paradero de Fuda debe llamar a la oficina del Condado de King al 206 296-3311.

La oficina del alguacil actualizó su tuit el 27 de julio para decir que los investigadores ahora trataban la desaparición de Fuda como “sospechosa”. El mensaje decía que el bolso de Fuda fue hallado dentro de su automóvil y su teléfono celular había desaparecido, pero no estaba encendido. Otro mensaje de la oficina del sheriff dijo que la joven “podría estar en el este de Washington. Se desconoce quién la recogió”. El King County Search and Rescue participa en la búsqueda de Fuda.

La adolescente mide 5 pies 4 pulgadas y pesa 165 libras. Ella tiene el pelo largo y castaño y ojos marrones. La policía está pidiendo a cualquier persona con alguna información que llame al 911.

KOMO News informó que la estudiante fue vista por última vez en su casa por su hermano, Dominic, en Maple Valley, Washington, el 24 de julio. Dominic Fuda le dijo a la estación que creía que su hermana iba de excursión o tomar café cuando ella se fue.

Kristina Fuda, la madre de Gia Fuda, le dijo a KOMO News: “Es una pesadilla. Es realmente difícil de llevar. Quieres ser positivo pero es muy difícil”. Ella agregó: “Necesitamos que todos nos ayuden a encontrarla, porque este no es su comportamiento”. El padre de Fuda, Bob Fuda, dijo: “Solo queremos que vuelva. Ella siempre vuelve a casa. Entonces, cuando ella no regresó a casa, inmediatamente llamamos a la policía. Simplemente no está bien y, obviamente, no lo estaba”.

Según las publicaciones en la página de Facebook de su madre, Fuda se graduó de Tahoma High School a principios de junio del 2020. Fuda fue jugadora de voleibol en la escuela secundaria. Los padres de Fuda le dijeron a KOMO News que su hija estuvo activa en un grupo de la iglesia local y tenía muchos amigos.

Los Detectives de Crímenes Mayores de la Oficina del Sheriff del Condado King dijeron a Q13 Fox que están preocupados de que Fuda haya sido “recogida por la persona equivocada” después de que su automóvil se quedó sin gasolina.

En una publicación de Facebook, Kristin Fuda dijo que Gia Fuda tiene “conexiones con la iglesia Motion, la iglesia del ayuntamiento y la iglesia de la vida real”. La publicación decía que a Fuda “le encanta frecuentar cafeterías, ir de excursión y visitar el parque Bellevue”.

La publicación también dice que Fuda “podía viajar a California”. La tía de Fuda escribió en una publicación de Facebook: “Mi sobrina está en mi mente 24/7. Me siento impotente, triste, preocupada. Orando por tu regreso seguro, Gia”.

Esta no es la primera tragedia que le sucede a la familia Fuda. En abril del 2004, la hermana mayor de Fuda, Kali, murió trágicamente después de ser atropellada por un tren de Amtrak en Seattle. Kali Fuda tenía 18 años.

El Everett Herald informó en ese momento que Kali Fuda fue golpeada al cruzar las vías del ferrocarril por un tren de pasajeros que viajaba a unas 35 millas por hora. El artículo del Herald señala que Kali Fuda le arreglaba el cabello de su hermana menor, Gia. Gia Fuda anteriormente mantuvo un canal de belleza en YouTube.

