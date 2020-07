Top 5 Últimas Noticias Julio 1 de 2020

Para el día de hoy hay diversos frentes de noticias que preocupan:

Primero, el tema del Coronavirus y su disparada velocidad de expansión en Estados Unidos.

Como reporta CNN, el Dr. Anthony Fauci y otros expertos en salud testificaron ante una comisión del Senado sobre la respuesta del coronavirus del presidente Trump.

El principal experto en enfermedades infecciosas de la nación advirtió que los nuevos casos de coronavirus podrían llegar a 100.000 por día si la tendencia al alza en los casos en algunos estados no cambia.

Fauci dijo en las noticias que ve a personas que se congregan en multitudes, que no usan máscaras y estados que saltan las pautas sobre la reapertura. “Vamos a seguir teniendo muchos problemas, y habrá mucho daño si eso no se detiene”, dijo.“Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en este momento, particularmente en los cuatro estados que representan alrededor del 50% de las nuevas infecciones”, agregó Fauci. Esos estados son Florida, Texas, California y Arizona.

“No estoy satisfecho con lo que está sucediendo, porque vamos en la dirección equivocada”, dijo Fauci.

Al menos 36 estados están viendo un aumento en los casos en comparación con la semana anterior, según datos de la Universidad John Hopkins. Once de esos estados están registrando un aumento del 50% o más en los casos. Ver aquí la nota completa en CNN.

Robert Redfield, director de los CDC, dijo que las hospitalizaciones están aumentando en 12 estados y 130 condados en todo el país se consideran “puntos críticos”. Algunos estados están tomando medidas preventivas para posponer sus fases de su reapertura, mientras que otros han revertido sus fases para evitar la propagación del coronavirus. Más detalles aquí.

En materia de política y conflictos internacionales, el viernes pasado The New York Times reveló que los servicios secretos rusos habrían ofrecido en secreto dinero a los talibanes para que asesinaran a militares estadounidenses y británicos situados en Afganistán. La noticia ha generado un escándalo en Washington mientras todos los involucrados niegan las acusaciones. El presidente Trump en un Tweet negó saber algo al respecto pero nueva información refuta su afirmación. Aquí veremos más detalles de este hecho que puede convertirse en un serio conflicto y comprometer al Presidente.

Siguiendo con el tema de sus polémicos Tweets, Donald Trump eliminó este domingo un tweet que contenía un video de un seguidor de Trump que gritaba: “¡Poder blanco! ¡Poder blanco!”. La publicación causó indignación y fuertes críticas por el mensaje racista. Al parecer, a pesar del aviso de su equipo de comunicaciones, el mandatario tardó tres horas en eliminar el video porque se encontraba en un juego de golf. Su acción ha generado una cadena de respuestas en las redes sociales con el hashtag #TrumpTraitor

En materia de economía y el pago de impuestos, algunas notificaciones de pagos expirados han estado preocupando a algunos contribuyentes que las han recibido por correo. Aquí ofrecemos detalles al respecto pues el Servicio de Rentas Internas aclaró que el plazo para presentar impuestos continúa extendido hasta Julio 15 y las notificaciones recibidas son un error del sistema al no cambiar las fechas en las notificaciones.

Y por último, como si el Coronavirus no fuera suficiente, en China se ha identificado una nueva cepa de gripe similar a la porcina que tiene el potencial de convertirse en pandemia. Según los científicos que investigan el caso, el virus es transportado por cerdos pero puede infectar gravemente a los humanos.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

