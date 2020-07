¿Familias de ciudadanos con indocumentados recibirán cheques de $1,200 bajo la ley HEALS?

Esta semana se adelantan las negociaciones sobre el nuevo paquete de ayudas por el COVID-19 al interior del Senado, con base en las disposiciones de la llamada Ley HEALS, un proyecto presentado por los republicanos, quienes controlan ese organismo legislativo.

Y a la larga lista de reparos que los demócratas han manifestado sobre la propuesta, entre ellas la reducción del cheque extra de desempleo de $600 a $200 y el cheque reducido para dependientes, otra de las grandes quejas es que, tal y como ocurrió en el primer paquete de ayuda con la ley CARES, las familias mixtas son castigadas.

La normativa de alivios deja sin ese derecho de recibir los $1,200 a ciudadanos estadounidenses que tengan padres indocumentados y a parejas de ciudadanos que declaren impuestos de manera conjunta con un esposo o esposa o compañero que no tenga papeles migratorios.

Admiten demanda contra el gobierno por dejar sin cheque de estimulo a hijos de padres indocumentadosLa demanda considera discriminatorio que algunos menores estadounidenses no hayan recibido la ayuda federal porque sus dos padres, o uno de ellos, sean indocumentados, aunque declaren impuestos. La corte dice que, a pesar de que los menores no son beneficiarios principales de la ayuda, sí sufrieron daños directos por no recibir el dinero y por eso la demanda procede.

La Ley Héroes, aprobada por la Cámara de Representantes en mayo pasado, quitaba el impedimento para que familias mixtas pudieran recibir los cheques, ya que no exigía número de seguro social para acceder a los bonos, pero en la versión discutida en el Senado, ese beneficio se anuló por completo.

Así lo denunció el periódico El Diario de Nueva York, tras mencionar que los intentos de algunos senadores republicanos para dar el derecho a obtener el beneficio de los cheques a las familias mixtas, finalmente no fue concedido por los líderes del partido en el articulado.

El presidente del Senado, Mitch McConnell ignoró la iniciativa de los emócratas y también descartó la solicitud de los senadores Marco Rubio de Florida y Thom Tillis de Carolina del Norte para incluir a las familias mixtas.

I would hope that over 10 weeks of failing to act, Leader McConnell would at least get his facts straight:

The House-passed #HeroesAct extends the enhanced unemployment benefits families are depending on — while his “proposal” slashes benefits by $400 a week. https://t.co/XGSVw4JtEs

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 29, 2020