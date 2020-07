Arrestan a sospechoso de brutal asesinato de millonario Fahim Saleh en NY: ¿quién es Tyrese Devon Haspil?

Como Tyrese Devon Haspil fue identificado el sospechoso de 21 años en el horrible asesinato de Fahim Saleh, un millonario tecnológico de Nueva York, quien estaba haciendo negocios en Nigeria antes de que se encontrara su cuerpo desmembrado, cerca de una sierra eléctrica, en su lujoso apartamento de Manhattan, en NY.

El periódico New York Times dio la noticia del arresto de Haspil, describiéndolo como el “asistente personal” de Saleh. Según el Times, Haspil está bajo arresto y se espera que enfrente cargos por el asesinato. Haspil se describe a sí mismo como un “emprendedor” que se graduó de una escuela secundaria de Long Island, donde compitió en concursos de negocios de diseño web.

Sin embargo, mientras que Saleh hizo una fortuna con las nuevas empresas tecnológicas y un sitio web de bromas, Haspil, también un aspirante a empresario, fue relegado a trabajar para él. Un robo de negocios puede haber sido un motivo de la espeluznante muerte, informó The Times.

La escena del crimen fue espantosa. Saleh fue encontrado decapitado y desmembrado junto a la sierra eléctrica que usó en su condominio.

“Tenemos un torso, una cabeza que ha sido removida, brazos y piernas. Todo sigue en la escena”, dijo el portavoz del NYPD, el sargento Carlos Nieves, al New York Daily News, quien informó que el cuerpo era de Saleh. Según el periódico, un video captó a un hombre vestido de traje, que entraba en un elevador con Saleh en los momentos antes de que ocurriera el crimen.

Los brazos y las piernas de Saleh fueron cortados con “precisión quirúrgica”, según el New York Post, y luego se colocaron en bolsas. El periódico citó a una fuente que inicialmente describía la escena como “profesional”, y dijo que el asesino mantuvo la sangre contenida, en un “contorno casi perfecto” alrededor del cuerpo.

Amigos del empresario le dijeron al Daily News que Saleh parecía “feliz y afortunado” y no tenía miedo de nada. Comenzó una serie de empresas entre ellas una aplicación y un sitio de bromas, y una empresa de viajes compartidos en motocicleta.

Un amigo le dijo a ABC7: “Nunca he conocido a nadie como él, él siempre está en movimiento, extremadamente positivo, edificante, (veía) el vaso medio lleno, era un muy buen amigo que siempre está ahí para ti”.

Según The New York Times, los detectives creen que Saleh “descubrió que el asistente le había robado miles de dólares”, lo que pudo der el motivo del asesinato. The Times informó que Saleh no denunció el presunto robo a la policía, sino que le pidió a Haspil que le devolviera el dinero. The New York Post aseguró que el robo ascendió a $100,000 y que Haspil supuestamente “incumplió” el plan de pago.

“Este fue un acto de caridad que se convirtió en un acto de asesinato”, dijo una fuente a The Post.

Las autoridades no han confirmado los detalles informados en el Times, incluido el nombre y el arresto de Haspil. El Times también informó que los investigadores ahora creen que Saleh fue asesinado el día antes del desmembramiento (aturdido con un Taser y luego apuñalado en el cuello y el torso) y el asesino regresó al departamento para deshacerse del cuerpo. El asesino también usó una aspiradora portátil para tratar de limpiar la escena del crimen, según el periódico.

El espeluznante descubrimiento se produjo el 14 de julio en Manhattan, cuando la policía encontró el “torso sin cabeza” de Saleh dentro de su lujoso condominio, según The New York Daily News.

El periódico informó que una sierra eléctrica yacía junto a los restos. El condominio está ubicado en el lado este del bajo Manhattan en East Houston Street, en Suffolk Street.

Según The Daily News, la policía también encontró bolsas de contratistas cerca. El periódico informó que Saleh compró el condominio por $2.25 millones el año pasado. “Sus partes y la cabeza estaban metidos en bolsas en la sala de estar”, informó ABC7.

Según The New York Post, Haspil “trabajó como jefe de gabinete de Saleh en su firma de capital de riesgo Adventure Capital” y “actuó como su asistente personal”.

La policía identificó a Haspil a través de “tarjetas de identificación anti delincuentes que se arrojaron como confeti en el departamento de Saleh”, informó NBC New York.

Según NBC New York, los restos de Saleh fueron descubiertos por su hermana, quien pudo haber interrumpido al asesino porque la sierra eléctrica que se usó todavía estaba enchufada. “Los investigadores creen que la visita de la hermana para saber si su hermano estaba bien, interrumpió (un mayor) desmembramiento y el sospechoso salió por una salida de servicio”. informó la estación de televisión, citando a un amigo que llamó a Saleh el “Elon Musk del mundo en desarrollo”.

En Twitter, Saleh se describió a sí mismo como “CEO @gokadang. Un inversor que encuentra cosas. Socio fundador de Ad Capital”. Sus padres son de Bangladesh. Según Tech Crunch, la empresa tuvo problemas cuando Nigeria comenzó a regular los taxis de motocicletas, llamados okadas.

En LinkedIn, escribió: “Fahim Saleh es el CEO y fundador de Gokada, una compañía de viajes compartidos en motocicleta que ha completado más de un millón de viajes desde su lanzamiento en 2018. Tiene más de 15 años de experiencia empresarial. Su primera compañía en la escuela secundaria generó más de un millón de dólares en ingresos. Después de la universidad, aprendió por sí mismo cómo programar y comenzó KickBack Apps, obteniendo más de veinte millones de descargas. Al ver una oportunidad en el país natal de sus padres, Bangladesh, fue cofundador de la compañía de viajes compartidos más grande del país, valorada en más de $100 millones: Pathao. Fahim también es un inversionista activo en los mercados emergentes, invirtiendo primero en la compañía de viajes en motocicleta más grande de Colombia: Picap, recientemente valorada en $15 millones.

Su último tweet, escrito el 4 de julio, fue una encuesta que decía: “¿Qué tan confiable como marca dirías que Gokada se compara con otras compañías nigerianas?”.

Daily News describió a Gokada como una compañía de viajes compartidos en moto en Lagos, y a Saleh como un “desarrollador de sitios web convertido en capital de riesgo”. La página de Twitter de Gokada dice: “1000 pilotos para hacer sus entregas con esa calidad de Gokada en la que puedes confiar. ¿Necesitamos decir más? Pruebe su primera entrega con nosotros hoy”.

El periódico informó que la policía fue a ver a Saleh después de recibir una llamada de su hermana.

Un video muestra al asesino vestido con traje que entró en un elevador con Saleh y fingió presionar un botón para un piso diferente. Las autoridades dicen que se parecía a la “Parca”.

Un video de vigilancia en un elevador puede proporcionar pistas sobre el asesino. Según Daily Beast, las autoridades dijeron que lucía como el “Grim Reaper”.

El video muestra a Saleh subir al elevador “seguido rápidamente por un segundo hombre, vestido con un traje, con guantes, un sombrero y una máscara sobre su rostro”, según Daily News, y agregó que el hombre también tenía una maleta y parecía “muy profesional”. The New York Post está acusando a Haspil de ser el segundo hombre en el ascensor.

Saleh cayó cuando se abrió la puerta del ascensor, aunque no está claro por qué. ABC7 informó que hay un video de Saleh con su “asesino”.

The New York Post informó que el asesino parecía fingir elegir otro piso de ascensor. En cambio, siguió a Saleh a su propio departamento (el ascensor se abría directamente en él). El asesino estaba vestido todo de negro, según The Post.

En LinkedIn, Saleh también se incluyó como socio fundador de Adventure Capital en Nueva York, que describió como “encontrar buenas personas, esquivar el tráfico que se aproxima y crear valor”.

Fue CEO durante cinco años de KickBack Apps, una compañía de aplicaciones enfocada en el entretenimiento. Las aplicaciones actuales se enumeran como “PrankDial, PrankPad, Textr”.

El joven fue miembro de YEC durante dos años y fue fundador e inversor de Pathao, en Bangladesh. Describió eso como “la startup mejor financiada en Bangladesh, recientemente valorada en más de $100 millones”. Dijo que estaba “atacando múltiples verticales incluyendo transporte, comida, entrega y pagos”.

Saleh fue gerente fundador de HackHouse, una “incubadora de tecnología / fábrica de riesgo enfocada en Bangladesh” y fue CEO de TapFury, desarrollando “la mejor aplicación de llamadas de broma: PrankDial”. Fue vicepresidente de WizTeen, una “red de sitios web dirigidos a adolescentes”. Su licenciatura fue en CIS de la Universidad de Bentley.

Un rastro de la tarjeta de crédito mostró a Haspil

¿Qué llevó a las autoridades a Haspil? Según Daily Beast, “los intercambios de mensajes en los que Saleh lo acusó de robar decenas de miles de dólares durante un período de tiempo” atrajeron la atención de los investigadores. Hicieron una verificación de antecedentes de la tarjeta de crédito de Haspil y descubrieron que él usó su tarjeta para “comprar la sierra y los artículos de limpieza usados después del asesinato, y que su tarjeta incluso se usó para pagar los viajes hacia y desde la escena del crimen”, dijo Daily Beast, citando una fuente.

Además, el The New York Daily News dijo: “una punta Taser encontrada en el cuerpo de Saleh tenía un número de serie que también conectaba a Haspil con el asesinato”.

Hay cuentas de Instagram y Twitter a nombre de Tyrese Haspil de Nueva York, pero están privadas. Una página de Facebook dice que Haspil se graduó de la escuela secundaria Valley Stream Central High School de Long Island. The Daily Beast informó que este parece ser el mismo Tyrese Haspil. Haspil también tenía un sitio web a su nombre y una LLC.

Nigerian immigration officers forcibly taking me to office. Have all work permits, just not on me. Soft copies not enough.. What a wasted day. So much for foreign investment? #Nigeria #Immigration — Fahim Saleh (@fahims) November 4, 2019

La página de Facebook dijo que se graduó de la escuela secundaria en 2017 y es soltero. Los perfiles en línea indican que Haspil corrió atletismo en la escuela secundaria.

Una cuenta de Twitter más antigua con el nombre de Haspil contiene este tweet de 2012, “pensando en ser un panda sangriento para Halloween. ok?”.

En 2016, mientras estaba en la escuela secundaria, Haspil compitió en la Convención de Liderazgo del Futuro Business Leaders of America New York State en Rochester, Nueva York, en diseño web, según LiHerald. Ganó el primer lugar.

En una publicación en Medium, Saleh describió cómo comenzó. “Me gradué de la Universidad de Bentley en 2009, en el difícil mercado laboral creado por la recesión económica”, escribió.

“Siguiendo la vida de la gran ciudad, solicité (trabajo) a varias compañías en la ciudad de Nueva York (opción A) y Boston (opción B), principalmente. Pero la única oferta que recibí fue de una empresa en un pequeño pueblo a las afueras de Boston. Si bien la ubicación no era lo que estaba buscando, sabía que probablemente tendría que tomarla si una perspectiva mejor no se presentaba pronto”.

En la escuela secundaria, escribió, había “iniciado una red social para adolescentes, teenhangout.com, y un sitio web que ofrecía íconos o avatares de AIM (AOL Instant Messenger) o avatares”. Pronto, estaba recaudando $200,000 al año, pero luego la competencia disminuyó, escribió.

