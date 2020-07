¿Habrá más de un segundo cheque por COVID-19?: economistas urgen a Trump que haya 4 cheques

Una colección de 156 economistas ha escrito una carta abierta al gobierno, instándolo a que continúe brindando ayuda al pueblo estadounidense en forma de pagos directos en efectivo. Una segunda, tercera e incluso cuarta ronda de pagos de estímulos (cheques) es “esencial”, escribieron los expertos, con el objetivo de acelerar la recuperación económica del país.

La carta se publicó el 11 de julio y se titula “Carta abierta de economistas sobre activadores automáticos para pagos de estímulo emitido”.

“Los pagos regulares y duraderos de estímulos directos impulsarán el gasto del consumidor, impulsarán la recuperación económica y acortarán la recesión. En este momento, la mayoría de los estadounidenses solo están tratando de mantener sus cabezas afuera del agua. La primera ronda de pagos de impacto económico fue un salvavidas que ayudó a algunos a sobrevivir durante algunas semanas. Las primeras investigaciones muestran que las personas gastan los controles de estímulo rápidamente y en lo esencial, pero lo peor no ha terminado”, aseguraron los economistas en su carta.

“El gasto del consumidor representa aproximadamente dos tercios del PIB, por lo que revivir la economía requerirá esfuerzos sostenidos para fortalecerla. Incluso después de que las empresas comiencen a reabrir y los empleos comiencen a regresar, habrá importantes consecuencias económicas y la demanda continuará rezagada si las personas no tienen dinero para gastar. Los pagos regulares de estímulo directo vinculados a los indicadores económicos ayudarán a las familias a mantenerse a flote e impulsar la actividad económica”, agregaron los expertos en su misiva.

Los economistas presionaron por una serie de otras medidas, que incluyen: beneficios extendidos de desempleo, beneficios SNAP mejorados, más fondos para el cuidado de niños y más.

Según el Instituto de Política Económica, aproximadamente el 11% de la fuerza laboral en los Estados Unidos está desempleada, sin posibilidad de recuperar su trabajo en el futuro cercano.

Hasta ahora, Trump ha presionado por una segunda ronda de pagos de estímulos “más grande”, pero su asesor económico ha presionado por lo contrario.

La Casa Blanca aún no ha respondido a la carta abierta de los economistas instando a pagos recurrentes mensuales. Sin embargo, Trump y su administración han manifestado su interés en otra ronda de pagos de estímulo, pero no está claro de cuánto será este pago, si será superior o inferior a los $1,200 que se dio con la Ley Cares, y a qué franja de personas beneficiará.

In a one-on-one interview, President Trump tells me Americans can expect another round of stimulus checks soon, but his administration and Congress are still negotiating the exact amount included in the next and likely final round of coronavirus relief. #NexstarDC pic.twitter.com/hKjqakSaYX

— Jessi Turnure (@JessiTurnure) July 7, 2020