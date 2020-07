TOP 5: Noticias de Deportes – 3 de Julio de 2020

El exfutbolista francés Christophe Dugarry se burla de Lionel Messi, Novak Djokovic y su esposa ya no tienen coronavirus, Sergio Agüero podría dejar Manchester City, Roland Garros anuncia que el torneo se disputará con público y un brote de coronavirus en FC Dallas enciende las alarmas en la MLS. Las noticias más importantes del día.

El exjugador francés Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998, acusó a Lionel Messi por el mal momento futbolístico de su compatriota Antoine Griezmann en el FC Barcelona. Pidió al atacante que “tiene que darle un tortazo en la cara”.

“¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un muchacho que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es poner los h… sobre la mesa en algún momento”, dijo en RMC Sports.

Dugarry vistió la camiseta del FC Barcelona en la temporada 1997/1998. Disputó apenas once partidos en el Culé. Luego fue transferido al Olympique de Marsella.

“Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”, remarcó.

Novak Djokovic y su esposa Jelena dieron negativo en las nuevas pruebas que le hicieron de coronavirus.

Casi dos semanas después de haber sido diagnosticados, el tenista serbio está apto para regresar a la vida normal. Nole y otros tenistas se contagiaron en una gira que organizó el número 1 del ranking de la ATP.

“Novak y Jelena no sentían síntomas del virus, y se sometieron al test por un acuerdo previo con los médicos”, señaló la agencia de relaciones públicas que representa al tenista.

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, insinuó que el delantero argentino Sergio Agüero podría dejar el equipo a mediados de 2021. El Kun se recupera luego de haber sido operado de los meniscos.

“Fernandinho y Sergio (Agüero) tienen un año más de contrato. No sé sí lo extenderán o no. Algunos jugadores deben ser reemplazados, pero no es un desastre o algo grande, es solo parte del fútbol”, dijo en conferencia de prensa.

Este jueves, Manchester City goleó a Liverpool por 4 a 0 por la jornada 32 de la Premier League.

La Federación Francesa de Tenis anunció este jueves que el torneo Roland Garros, aplazado para septiembre, recibirá a espectadores sin superar el 60% del aforo total.

“El número de espectadores admitidos en el estadio será de entre el 50 y el 60 % de la capacidad habitual”, indicó la FFT.

La competición se disputará entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre. Las autoridades avisaron que tomarán todas las medidas necesarias para cuidar a los espectadores en materia de higiene y sanidad.

No FC Dallas members tested positive before traveling to Orlando.

Since arriving to Orlando, 6 players have tested positive.

The MLS bubble will be the Rudy Gobert moment in realizing, once again, it’s not safe to play sports in America. https://t.co/lOwl71DiL4

— Master (@MasterTes) July 1, 2020