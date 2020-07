Demócratas no apoyan alivios de la ley HEALS por ser insuficientes: ¿qué ofrecen los republicanos?

Este lunes, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dio a conocer la última versión de un paquete de alivios del coronavirus que se debatirá en el Senado. Conocida como la Ley HEALS (Ley de Sanaciones) (Salud, Asistencia Económica, Protección de Responsabilidad y Escuelas), la legislación llega a un estimado de $1 billón de dólares.

Según Fox News, el nuevo paquete de ayudas económicas incluye lo siguiente:

$100 mil millones en fondos escolares

Segunda ronda de cheques de estímulo

Programa de protección de cheques de pago “Sequel”

Beneficios federales de desempleo extendidos

Republicans have created a serious framework. The question is whether Democrats will come to the table in good faith. In March, when they did, we passed the CARES Act unanimously. In June, when they didn’t, police reform collapsed.

It will take bipartisanship to make law.

— Leader McConnell (@senatemajldr) July 27, 2020