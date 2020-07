7 consejos de último minuto para declarar tus impuestos: ¿qué dice TurboTax?

El reloj acelera su paso para los contribuyentes, y faltando solo unas horas para que se venza el plazo del 15 de julio a las 23:59 de la noche, fecha límite dada por el IRS para ponerse al día con el Tio Sam, hay millones de estadounidenses que no tienen sus cuentas listas para llenar sus planillas de impuestos. Recuerda que además de cumplir con una responsabilidad, también estas asegurando algún tipo de reembolso, tan necesario en estos días.

El IRS ha advertido de manera tajante que aunque las autoridades federales extendieron la fecha límite para llenar las planillas de impuestos hasta este miércoles 15 de julio, ya que la fecha pautada originalmente era el 15 de abril, no se ampliará de manera general una vez más una vez más. Por ello pidieron a quienes no han cumplido con esta bligación, que se le respondan al Tío de los impuestos.

El IRS atrasa por tres meses el pago de impuestos | Noticias Telemundo

“Las multas e intereses comenzarán a acumularse en los saldos pendientes de pago a partir del 16 de julio de 2020. (Si lo hace a tiempo) automáticamente evitará intereses y multas en los impuestos pagados antes del 15 de julio”, dijo el IRS, explicando que paso que quienes no alcancen a hacerlo el miércoles, pueden solicitar una extensión personal, llenado una planilla especial

Y siendo TurboTax una de las compañías más reconocidas a nivel nacional, a la hora de ayudar a los contribuyentes con la declaración, de sus impuestos, crearon una lista de 7 consejos de último minuto para hacerle más fáciles las cosas a quienes aún no se han puesto al día.

Aquí te los presentamos:

Presentando tu Primera Declaración de Impuestos – TurboTax Tax Tip Video

1. Escoge una hora y un lugar. Elige un momento y un espacio en donde puedas estar tranquilo. Apresurarse al hacer los impuestos puede hacer que te olvides de incluir algún dato importante o que introduzcas información incorrecta”.

2. Reúne tus formularios: No hay nada peor que no tener un documento cuando lo necesitas. Ten a la mano todos tus documentos de ingresos: W-2, 1099, ingresos de jubilación, ingresos de inversión, desempleo, recibos de trabajo por cuenta propia y documentos para gastos deducibles de impuestos. Los formularios de apoyo tributario que informan sobre los intereses de préstamos estudiantiles, gastos de educación por universidad y los intereses hipotecarios, también serán necesarios si has tenido alguno de esos gastos.

Si trabajas por cuenta propia, asegúrate de tener tus formularios 1099-Misc o 1099-K. Además, recuerda que al ser trabajador independiente no necesariamente recibirás un formulario 1099-Misc o 1099-K, pero aun así deberás declarar todos tus ingresos. No olvides que también puedes reclamar los gastos de tu negocio, lo que reducirá tu ingreso tributable.



3. Presenta electrónicamente tus impuestos (E-file): TurboTax facilita la presentación de impuestos en línea desde la comodidad de tu casa. La aplicación móvil de TurboTax te permite empezar tu declaración desde tu celular con la opción de moverte sin problemas entre otros dispositivos para que puedas presentar tu declaración en cualquier momento y en cualquier lugar.

Siete Formas de Ahorrar en Tus Impuestos – TurboTax Tax Tip Video

4. Elige la opción de depósito directo: Presentar tu declaración de impuestos en línea con la opción de depósito directo, es la manera más rápida de obtener tu reembolso. El IRS espera emitir nueve de cada 10 reembolsos de impuestos dentro de 21 días o menos de su aceptación. Esto es si presentas la declaración de forma electrónica e incluyes tu información de depósito directo. Las declaraciones presentadas por escrito pueden demorar de seis a ocho semanas.

5. Ten en cuenta las deducciones tributarias que se pasan por alto con frecuencia: Muchas deducciones suelen pasarse por alto y esto puede reducir tu ingreso tributable. Las personas que trabajan por cuenta propia deben aprovechar la deducción tributaria del Seguro Médico para Trabajadores por Cuenta Propia (SEHI por sus siglas en inglés) y otras deducciones que incluyen: la deducción por intereses de préstamos estudiantiles, la deducción para maestros y educadores por los materiales escolares adquiridos de hasta $250 y la parte deducible de sus contribuciones al IRA.



6. Obtén tu reembolso: Incluso si estás por debajo del umbral de presentación de impuestos ante el IRS ($12,000 dólares para solteros y $24,000 dólares para casados que presentan una declaración conjunta), debes presentar una declaración, especialmente si se retuvieron los impuestos federales y si tienes derecho a un crédito tributario reembolsable como el Crédito por Ingreso del Trabajo. El IRS reporta cerca de mil millones de dólares en reembolsos no reclamados, y datos más recientes revelan que el reembolso promedio no reclamado es cercano a $800.

Presentando tu Primera Declaración de Impuestos – TurboTax Tax Tip Video

7. Habla con un contador público autorizado (CPA): O un agente registrado desde la comodidad de tu sofá. Si tienes preguntas puedes conectarte en vivo a través de una videollamada unidireccional con un CPA o agente registrado de TurboTax Live con un promedio de 15 años de experiencia para aclarar tus dudas. Los CPAs y agentes registrados de TurboTax Live están disponibles en inglés y español, y también pueden revisar, firmar y presentar tu declaración de impuestos.

SI QUIERES CONECTARTE CON TURBOTAX PINCHA ESTE LINK para que te den la mano.