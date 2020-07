Asesinan a niño de 1 año en parque de Brooklyn: ¿por qué subieron los tiroteos en NY?

Las autoridades de Nueva York están alarmadas, luego de que la violencia con armas de fuego se incrementara en las últimas semanas en más de 142%, y este lunes la ciudad amaneció con la dolorosa noticia de que la víctima más reciente es un niño de apenas 1 año de edad.

Así lo manifestó el NYPD, tras reportar que el pequeño, identificado como Davell Gardener Jr., quien estaba en su coche, perdió la vida tras recibir un tiro en el estómago, en hechos ocurridos en el vecindario de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn casi a la media noche, cerca del parque infantil Raymond Bush.

La policía aseguró que desconocidos abordo de una camioneta llegaron disparando contra un grupo de personas que se encontraban haciendo un BBQ afuera del parque, y tras el ataque huyeron del lugar, hiriendo gravemente al pequeño y a otros hombres tres entre los 27 y 36 años.

Gunfire kills 1-year-old at cookout in Brooklyn; boy identifiedA one-year-old boy was killed and three others were shot when two gunmen opened fire at a cookout outside a park in Bedford Stuyvesant, Brooklyn. The boy has been identified as Davell Gardner of the unit block of Chester Street in Brooklyn. The infant was struck near the Raymond Bush Playground at Madison Street and Marcus Garvey Boulevard at around 11:35 p.m. Sunday. Police say two men dressed in all black opened fire on the group and then ran away through the park. There were no words exchanged or dispute before the shots were fired. The one year old was shot in the abdomen. A 27-year-old man was shot in the ankle. A 35-year-old man was shot in the groin. And a 36-year-old man was shot in the leg. No arrests were immediately made. The violence capped a day of shootings in New York City.

De inmediato el menor fue trasladado al hospital Maimonides Medical Center, pero a pesar de los intentos de los médicos por salvarle la vida, falleció a las 2:30 a.m.. Los otros heridos se están recuperando.

Fuentes contactadas por el noticiero CBS2 aseguraron que el hecho habría sido cometido por dos hombres quienes salieron de su auto y dispararon en más de 20 ocasiones.

A one year old child is dead. The baby was with his family enjoying a Sunday night in the Summer when someone started shooting . Three people were injured and the baby was killed. This. Must.STOP! We as a community, we as a police department denounce this disgusting violence. pic.twitter.com/R66DVO6cTA — Chief Jeffrey Maddrey (@NYPDCommAffairs) July 13, 2020

Jeffrey Maddrey, comisionado de asuntos comunitarios de la policía de Nueva York, lementó la muerte violenta del menor.

“Un niño de un año está muerto. El bebé estaba con su familia disfrutando un domingo por la noche en el verano cuando alguien comenzó a disparar. Tres personas resultaron heridas y el bebé murió. Esto ¡debe parar! Nosotros como comunidad, nosotros como departamento de policía denunciamos esta violencia desagradable”, dijo el oficial en su Twitter.

Víctimas por armas de fuego aumentan 142% en Nueva York | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Esto, en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. Según datos de la policía, tres personas murieron y casi tres docenas resultaron heridas tras celebraciones del cuatro de julio.

La policía informó que el fin de semana nuevamente regresó la violencia a la Gran Manzana, dejando como saldo 23 personas baleadas, entre ellos dos niños más, de 12 y 15 años en Brooklyn y Harlem.



Tras lamentar la muerte de Davell y los hechos de violencia del fin de semana, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pidió un minuto de silencio para honrar a la víctima y aseguró que el NYPD encontrará muy pronto a los responsables del repudiable asesinato.

Last night, 4 people were shot at a Brooklyn cookout, including a 1-year-old child who died from his injuries. These are the very real people affected by senseless gun violence. Anyone with information about this incident, or any crime in NYC call @NYPDTips pic.twitter.com/d2Zly42Zb4 — Commissioner Shea (@NYPDShea) July 13, 2020

“Estamos usando todos los recursos para atrapar a este asesino. No tengo duda en mi mente, que el NYPD lo va a encontrar”, dijo De Blasio. “La Policía ha sido cada vez más y más capaz de encontrar a las personas envueltas en estas situaciones”.

El alcalde de Nueva York tambien hizo un llamado a los miembros de la comunidad para que se sumen a la policía, con ayuda directa, a fin de ayudar a poner fin a la violencia armada, que está resurgiendo con fiereza en los cinco condados de Nueva York, principalmente en Manhattna, El Bronx y Brooklyn.



“Tenemos que tomar la resolución de cada situación como esta. Nunca podemos rendirnos. Nunca podemos renunciar al bienestar de nuestros hijos, nunca podemos renunciar a nuestras familias, nunca podemos renunciar a nuestros vecindarios, no importa cuán difícil parezca”, agregó el demócrata. “Significa que toda la comunidad tiene que participar. Nunca se trata solo de la policía, tiene que ser la comunidad y la policía juntas”.

Tanto De Blasio como la policía culpan en gran parte del aumento a la violanecia la reforma a la ley de fianzas, que dejó a más personas señaladas de cometer delitos, fuera de la cárcel, y la falta de funcionamiento del aparato de justicia y la lentitud de las fiscalías, algo que grupos y otros políticos como el gobernador Cuomo rechazan.