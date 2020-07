Estudio sobre el COVID-19 revela estos 3 pasos simples para detener la pandemia

Un nuevo estudio afirma que tres comportamientos autoimpuestos podrían detener la mayor parte de la pandemia del coronavirus, independientemente de una vacuna o tratamientos adicionales.

El estudio, publicado el martes en la revista PLoS Medicine, estableció un nuevo modelo para rastrear la trayectoria del virus y las posibles medidas de prevención. Hasta el momento, 3.640.835 casos de COVID-19 se han confirmado en todo el mundo desde el 31 de diciembre de 2019 y casi 255.100 muertes muestra la revista PLoS Medicine, según el estudio.

Los investigadores descubrieron que el lavado regular de manos, el distanciamiento social y las máscaras faciales “pueden prevenir una gran epidemia si su eficacia supera el 50%”, según el estudio.

EE.UU. registra más de 55,000 nuevos casos de coronavirus | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. El coronavirus continúa avanzando por Estados Unidos en donde la cifra de contagios se acerca a los 2 millones 800 mil y el número de muertes ya supera los 130,000. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo #NoticiasTelemundo #EstadosUnidos #Coronavirus EE.UU. registra más de 55,000 nuevos casos de coronavirus | Noticias Telemundo https://www.youtube.com/noticias 2020-07-04T04:42:12Z

“El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad individual y combinada de las medidas de prevención autoimpuestas y el distanciamiento social impuesto a corto plazo para mitigar, retrasar o prevenir una epidemia de COVID-19”, dice el estudio.

Aunque las tasas de contacto del estudio se basaron en datos de los Países Bajos, el modelo sigue siendo “apropiado” para los países occidentales, dijeron los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Utrecht.

El distanciamiento social a corto plazo impuesto por el gobierno en una etapa temprana de la pandemia también puede funcionar “a lo sumo 7 meses para una intervención de 3 meses” para que los hospitales se preparen para un pico en los pacientes.

Incluso si el público tiene una respuesta lenta pero eventual a la pandemia, señala el estudio, aún puede reducir el número de casos. No tendrá un efecto para prevenir un pico, continuó el estudio.

Madre latina en Minnesota con COVID-19 fallece tras dar a luz a su hija | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Aurora Chacón se contagió con siete meses de embarazo. Los doctores tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia estando conectada a un respirador artificial. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SIGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo #NoticiasTelemundo #Cesarea #Coronavirus Madre latina en Minnesota con COVID-19 fallece tras dar a luz a su hija | Noticias Telemundo https://www.youtube.com/noticias 2020-07-22T01:10:51Z

Los investigadores dijeron que los cierres anticipados del gobierno no serán efectivos para reducir un pico si las personas no toman las medidas de protección personales adecuadas.

Alentaron a los gobiernos a educar al público sobre la importancia de distanciarse, lavarse las manos y usar una máscara facial.

“Hacemos hincapié en la importancia de la conciencia de la enfermedad en el control de la epidemia en curso y recomendamos que, además de las políticas de distanciamiento social, los gobiernos y las instituciones de salud pública movilicen a las personas para que adopten medidas autoimpuestas con eficacia comprobada para abordar con éxito el COVID-19”, escribieron los autores.

Por otro lado, advirtieron a los funcionarios que también consideren cómo difunden su información.

El estudio reconoció que las comunidades podrían ver una segunda ola de infecciones como resultado de la relajación “prematura” de las personas.

“Las ondas epidémicas secundarias pueden aparecer como resultado de que los individuos relajen la adherencia a las medidas autoimpuestas prematuramente en una población donde el grupo susceptible después de la primera ola aún es significativamente grande y la enfermedad no se ha eliminado por completo”, se lee.

El estudio tiene varias limitaciones, según los investigadores.

El modelo no tuvo en cuenta la estocasticidad, la demografía, las heterogeneidades en los patrones de contacto, los efectos espaciales, la mezcla no homogénea, el aislamiento imperfecto de las personas con enfermedad grave o la reinfección con COVID-19, según el estudio.

6 medidas para prevenir el COVID-19Tome medidas para reducir su riesgo de contraer el COVID-19. Aquí encontrará algunas cosas que debe hacer. Comments on this video are allowed in accordance with our comment policy: http://www.cdc.gov/SocialMedia/Tools/CommentPolicy.html This video can also be viewed at https://www.cdc.gov/video/socialmedia/316051_6_medidas_para_prevenir_el_COVID-19.wmv 2020-04-03T12:47:54Z

El reporte se publicó menos de una semana después de que la Casa Blanca ordenara a los hospitales evitar los CDC.

El New York Times informó que la administración Trump ordenó a los hospitales enviar todos los datos de pacientes con coronavirus a una base de datos central en Washington en lugar de los CDC.

El anuncio fue publicado en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos el miércoles pasado.

Se dijo que el departamento recopilará información sobre los pacientes en cada hospital, así como la cantidad de camas abiertas y ventiladores, entre otras cosas, dijo el Times.

COVID-19: Consejos para mantener a los niños sanosLos datos actuales parecen indicar que los niños con COVID-19 podrían tener solo síntomas leves. Aún se desconoce si algunos niños pudieran estar en mayor riesgo de enfermarse gravemente como, por ejemplo, los niños con afecciones subyacentes o necesidades especiales de atención médica. Hay más que aprender sobre cómo el COVID-19 afecta a los niños. Comments on this video are allowed in accordance with our comment policy: http://www.cdc.gov/SocialMedia/Tools/CommentPolicy.html This video can also be viewed at https://www.cdc.gov/video/socialmedia/316392-J_TipsKeepChildrenHealthy_SP_lowres.wmv 2020-05-13T19:02:31Z

La base de datos de Salud y Servicios Humanos no estará disponible al público, agregó el periódico.

El presidente Donald Trump señaló durante una conferencia de prensa el martes, que la pandemia va a ponerse peor, dijo Fox News.

“Empeorará antes de mejorar”, dijo el presidente, según el medio. “Eso es algo que no me gusta decir pero es … Como una familia, lamentamos cada vida preciosa que se ha perdido. Prometo en su honor que desarrollaremos una vacuna y venceremos al virus”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com